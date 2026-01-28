Над 30 доброволци от Разлог, Банско, Белица и Якоруда дариха кръв

Над 30 доброволци се включиха в кампанията „Дари кръв, спаси живот“ в разложката болница. Откликнаха дарители от Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

„За пръв път в живота си дарявам кръв – сподели Нели от Разлог. – В името на нещо добро. В името на спасен човешки живот“.

Йордана Загорчина от Банско, мениджър в хотел, заяви: „Каузата е добра. Заслужава си. При положение че е близо и имаме възможност, и сме здрави хора, не виждам защо да не помогнем“.

Михаил от Разлог е дарявал много пъти кръв, защото според него е правилното НЕЩО.

38-г. Александрина от Банско каза: „Винаги съм искала да го направя, но съм била възпрепятствана. Сега ми е близо и затова реших да го направя, с ясното съзнание, че това е нещо добро“.

Кръводарителската акция, организирана от МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог и Кръвен център – Благоевград, премина под вещото ръководство на д-р Валентин Кормев, който е с дългогодишен опит в трансфузионната хематология.

„Кръводаряването е най-доброто, най-смелото, най-самоотверженото малко дело, което човек в днешно време може да направи. – сподели д-р Кормев. – Сигурен съм, че хората, които даряват, се чувстват различно и имат възвишени чувства след кръводаряването. Чувстват се горди”.

В името на добрата кауза сред първите, които дариха кръв, беше управителят на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог Магдалена Коцакова и част от администрацията на болницата.

„Искам да се обърна към всички кръводарители и да им благодаря, защото това е акт на хуманност, който има истинска стойност – десетки спасени животи“ – каза Магдалена Коцакова.

ИВАН ИВАНОВ