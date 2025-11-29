Над 30 офицери, сержанти и служители в бившия 35-и армейски изтребителен противотанков полк в Самораново и Самоков се срещнаха в Дупница

Над 30 офицери, сержанти и служители в бившия 35-и армейски изтребителен противотанков полк в Самораново и Самоков с командир о.з. полковник инж. Венцислав Пенев се събраха в Дупница. “Уважаеми колеги, офицери, сержанти, служители. Добре дошли на срещата на 35 -и армейски изтребителен противотанков полк в Самораново и последно в Самоков. Моля, с едноминутно мълчание да почетем паметна на починалите напуснали нашия строй“, бе част от емоционално слово на командира на полка оз. полк. инж. Венцислав Пенев пред паметните плочи на загиналите във войните български воини при Дома на техниката в Дупница. Присъстващите направиха обща снимка за спомен. Тържеството продължи в местен ресторант, където оз. полк. инж. Венцислав Пенев припомни на своите колеги за 64 годишната история и бойна слава на полка от сформирането му на 21 февруари 1942 г. в гр. Пирот. От месец август 1970 г. полкът се дислоцира в село Самораново, община Дупница, където остава до 12 август 1998 г. – 28 години.

“През периода на дислокация на полка в с. Самораново под ръководството последователно на командирите полк. Костов, полк. Йордан Бошнаков, майор Райчо Димитров Шаренкапов, майор Цветан Александров Стоянов и полк. Венцислав Малинов Пенев се извършва огромна строителна програма, в резултат на което битовата и учебно-материалната база са превърнати в съвременна казарма. Успоредно с това се усъвършенства организацията на полка и продължава превъоръжаването му с най-съвременни артилерийски системи. За времето от 4 юли до 13 август 1998 г. полкът е предислоциран в гр. Самоков. След 64 годишна история 35 -и армейски изтребителен противотанков полк престава да съществува“, сподели бившият командир оз .полк. инж. Венцислав Пенев. Той награди с книги оз. полковник Петър Петков, оз. подполковник Никола Николов, Верка Георгиева-началник на секретна служба, оз. майор Емил Петров, оз. старшина Йордан Грахльов бе награден с почетна карта на офицера. 35-и армейски изтребителен противотанков полк ще остане в спомените ни със своите традиции, с високия дух и професионализъм на тези, които управляваха огъня и стояха до оръдейните лафети, на тези, които превърнаха точността на противотанковия огън в своя професия и в своя съдба!“, допълни бившият командир оз. полк. инж. Венцислав Пенев.

Николая Иванова