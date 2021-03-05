Над 41 хиляди си запазиха час онлайн за ваксина срещу COVID-19

Към 17 ч., днес над 41 000 души са си запазили час за поставяне на ваксина срещу COVID-19 чрез електронния регистър, информират от здравното министерство.

Разпределението на регистрираните в електронния портал желаещи да се ваксинират по области е, както следва: София – 21 709; Пловдив – 4 370; София-област – 3 172; Варна – 2 280; Бургас – 1616; Стара Загора – 1067; Русе – 701; Плевен – 560; Пазарджик – 526; Благоевград – 480; Хасково – 453; Шумен – 443, Кюстендил – 438; Велико Търново – 429; Перник – 407; Сливен – 351; Добрич – 334; Ловеч – 262; Ямбол – 234; Враца – 220; Габрово – 172; Кърджали – 144; Монтана – 143; Разград – 137; Силистра – 126; Смолян – 120; Търговище – 97; Видин – 76.

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