Над 43 хил. евро са открити в домовете на служителите на ДАИ, задържани за подкуп

Над 40 хиляди евро и 5000 лева са открити в домовете на двамата служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, задържани за искан подкуп от петима британски и нидерландски шофьори, превозващи техниката за снощния концерт на поп звездата Роби Уилямс. Това каза директорът на СДВР старши комисар Любомир Николов.

На нарочен брифинг по случая от СДВР и прокуратурата съобщиха, че всичко е започнало миналия петък – 25 септември, след 19:00 часа. Тогава 5 от общо 22 камиона, които са превозвали и техниката на Роби Уилямс към София, са били спрени на контролно-пропускателен пункт „Черната котка“(известен като „Църна маца“) на влизане в столицата.

Двамата служители на „Автомобилна администрация“ (ДАИ) са обяснили на петимата водачи, че имат проблем с тахошайбите на превозните средства и подлежат на глоби от по 750 евро. За да не се стигне до тях, служителите на ДАИ са поискали подкупи от водачите.

Двама от шофьорите са отказали да дадат пари, третият е дал 300 евро, а четвъртият и петият са дали по 200 лева. Тъй като част от шофьорите не са имали необходимите пари у себе си, те са били придружени до близък банкомат, за изтеглят част от нужните средства, а комуникацията на служителите на „Автомобилна администрация“ с водачите и искането на подкуп се е осъществило с помощта на Google Translate, посочиха от СДВР и прокуратурата.

Заместник градският прокурор на София Десислава Петрова поясни:

„Действията са предприети след сигнал от организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване в условията на неотложност. Провели са разпити на свидетели, на по-късен етап включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и адреси, както и обиски на лица“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи пък заявиха, че тепърва ще изясняват произхода на намерените над 43 000 евро и 5000 лева. Те са открити при претърсванията в домовете и автомобилите на двамата задържани служители.

Директорът на СДВР главен Комисар Любомир Николов:

„22 композиции от товарни автомобили следваше да пристигнат за концерта, който се състоя във вчерашния ден. Пет от тези композиции са спрени на контролно-пропускателен път „Черната котка“ от служители на ДАИ, като и петимата водачи на товарни автомобила твърдят, че им е поискан подкуп с оглед на това, че имат повреда в тахошайбите.

Двама шофьори не са възприели техните заплахи, ако мога така да се изразя, че ще бъдат глобени със сумата от 750 евро за тяхната неизправност, но други трима са отговорили на техните искания и, за съжаление, са им дали подкупа в размер на 300 евро, а други двама – 200 лева“.

В операцията по задържането на двамата служители на „Автомобилна администрация“ са участвали и екипи на Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП).

В отговор на въпрос дали става въпрос за организирана престъпна група, която се занимава с изнудване на водачи, от ГДБОП уточниха, че към момента няма такива данни.

По-рано Богдан Милчев от Института за пътна безопасност – организацията, която в отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията съобщи за корупция в „Автомобилна администрация“, каза, че парите от групата за изнудване се отчитат до екипа на министъра на транспорта Гроздан Караджов:

„Това не инцидент. Информацията, с която разполагаме от няколко месеца, е, че там функционира организирана група, която изнудва шофьорите на товарни автомобили, и парите се отчитат до екипа на министър Караджов.

За това нещо сме информирали и министъра, и премиера преди няколко месеца. И за да се докаже това нещо дали е вярно, или не, службите трябваше да извършат една операция, с която да ги хванат тези как изнудват и взимат пари, а не да ги арестуват 3 дена, след като има сигнал“.

Според Богдан Милчев случаят е от четвъртък, а двамата служители са арестувани в събота, защото шофьорите са се оплакали в петък. Намесило се е и посолството на Великобритания у нас.

Като неприятен инцидент определиха случилото се от фирмата организатор на шоуто у нас „Фест тийм“ – това каза пред БНР Деница Славова

„Тази, създала се изключително неприятна ситуация, по никакъв начин не повлия на организацията и провеждането на събитието, на мащаба му, на емоцията на публиката. Нашият екип реагира много бързо, адекватно, изключително професионално, така че абсолютно всички ангажименти към публиката и към партньорите ни бяха изпълнени без компромис.

Оценяваме и намесата на българските институции в тази ситуация. И мога наистина, с ръка на сърцето, да кажа, че въпреки този инцидент, българската публика получи едно наистина впечатляващо шоу и остави отлични впечатления и у Роби Уилямс, и у неговия екип“, посочи Славова.





