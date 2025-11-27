Над 500 кг канабис иззет при спецоперации през октомври, бидони и чували с дрога откриха в Петричко



996 досъдебни производства, свързани с наркотични вещества, са образувани в периода 1-31 октомври 2025 г. Това показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления.

За производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са задържани 1083 лица, като са иззети над 329 кг канабис и над 206 кг марихуана. Разкрити са и 26 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. В тази статистика влизат и полицейски реализации в Пиринско, като за пример е посочена спецоперацията от 14 октомври. Тогава при извършена проверка на вила в с. Чуричене, община Петрич, бяха открити пликове и чували с около 11 кг сух канабис и 21 растения от рода на конопа с общо тегло около 14,76 кг.

В рамките на същата операция в землището на гр. Хаджидимово бяха намерени около 180 канабисови растения, както и чували с над 37 кг сух канабис.

На 16 октомври в къща в с. Крънджилица, община Петрич, бе открита суха зеленикаво-кафява маса, разпределена в найлонов чувал и плик, поставени в бидон. В същото помещение на имота е намерена и електронна везна. При направен на място наркотест веществото е реагирало на канабис. Общото му тегло е около 4300 грама, а стойността, определена съгласно ПМС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, възлиза на 86 848 лв. При разследването бяха извършени оглед на местопроизшествие, претърсване и изземване, проведени са разпити на свидетели. На базата на събраните доказателства бе арестуван 47-годишният Р.М., който с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград бе привлечен в качеството на обвиняем за държане с цел разпространение на наркотично вещество в големи размери.

Припомняме, че Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и Министерството на вътрешните работи бе създадено през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА