Над 500 миряни отбелязаха св. Мина в санданското с. Малък Цалим, 6-има свещеници осветиха курбана за здраве

Главният дарител Ж. Манолев, с чиито средства е построен параклисът, от години живее със семейството си в далечна Австралия, но успя да събере на тържеството десетки роднини, приятели и познати

На големия християнски празник свети Мина параклисът, носещ името на светеца в санданското село Малък Цалим, оживя. Близо 500 миряни станаха част от храмовия празник. Водосвет и света литургия за здраве за първа година бяха отслужени от шестима свещеници – Георги, Благо, Иван, Николай, Владко и Атанас.

Параклисът, който е строен със собствени средства на санданчанина Живко Манолев и неговото семейство, за 18-а поредна година събра на едно място техни роднини, приятели и колеги. Живко и Елена Манолеви от години живеят в далечна Австралия, но мечтата на Живко е да изгради женски манастир в бъдеще. Тази година те пристигнаха специално за курбана и сърдечно посрещаха всички гости. За първа година на храмовия празник бе и синът им, който се включи в обгрижването на масите със салати и мезета.

Малко преди ритуала по отслужване на водосвета пристигна председателят на Общинския съвет Георги Батев със съветника Леонид Петканин. Всички миряни бяха поръсени със светена вода и целунаха кръста за здраве. След това започна раздаването на курбана, който бе безплатен.

Най-възрастният жител баба Зоя Илиева с Наталия Костадинова Живко Манолев със съпругата и сина им на водосвета / Курбанът бе осветен от свещениците Председателят на ОбС Г. Батев и съветникът Л. Петканин присъстваха на литургията

В с. Малък Цалим населението е предимно възрастно, там живеят в момента 5-има жители, като през лятото техният брой достига около 50-ина. Най-възрастният жител е Зоя Илиева, която е на 86 години. Тя е майка на Валери и Мариан, които имат собствен бизнес в Сандански. Баба Зоя сподели, че се чувства много щастлива на този ден. „Селото е пълно, какво по-хубаво от това да видя щастливи хора!”, възкликна тя и поздрави всички миряни.

Градуса на настроението вдигна любимецът на македонската песен Володя Стоянов, който първо поздрави семейство Манолеви за благородната инициатива и им пожела здраве и да продължават традициите. На поляната се извиха дълги хора, а наздравиците и веселието продължиха през целия следобед.

ЛИДИЯ МАНЕВА