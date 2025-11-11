Над 500 миряни почетоха Архангеловден в благоевградското с. Логодаж, фермери дариха 6 животни за курбана

На 8 ноември, когато православната църква почита свети Архангел Михаил, се проведе традиционният курбан за здраве в благоевградското с. Логодаж. Едноименната черква на селото тази година събра над 500 местни жители и хора от близките села Зелен дол, Селище, Обел, както и гости от Северна Македония, и всички празнуваха заедно на общи трапези.

Кметът на с. Логодаж Пламен Червенков и тази година се справи отлично с организирането на празника, а фермери от селото дариха за курбана 6 жертвени животни. Трапезите под навеса при черквата, който е изграден от местните майстори, братята Станой и Кирил Мездрички, бяха предварително подредени със зелени салати и напитки в очакване на гостите за курбана.

Сред официалните гости, дошли по покана на кмета Пл. Червенков да уважат събитието, бе народният представител в 51-ия парламент от Гоце Делчев Кирил Добрев, както и кметове от други населени места, сред които и Георги Анастасов, кмет на с. Селище.

Събитието започна с тържествен водосвет, отслужен от отец Янко, който пожела на всички присъстващи здраве, мир и благоденствие. Свещеникът освети и 6-те казана курбан, а дъждът, който не спря да вали, докато траеше службата, не помрачи настроението на хората.

С готварски умения за празника блесна Пенка Тунтева, а доброволци от селото под нейно ръководство и по нейна рецепта нарязаха десетки килограми зеленчуци и приготвиха вкусния овчи курбан. На трапезите не липсваха и българските баници, приготвени от братята Краси и Нейко Червенкови, които раздадоха на присъстващите.

Кметът на с. Логодаж Пл. Червенков /първият вдясно на/ и на с. Селище Г. Анастасов /до него/ Депутатът К. Добрев се наслаждаваше на изпълненията на Мими Тренчева

В. Байрактарски пя с душа и сърце Трапезите под новия навес на черквата бяха отрупани /сн. 5, 6/ сн.6

/. За доброто настроение се погрижи местният оркестър Отец Янко извърши водосвета и благослови всички миряни Мими Тренчева поздрави местния фермер В. Николов

За доброто настроение се грижеше местен оркестър, а народният певец Иво Попов и певицата Мими Тренчева изпълняваха всяко музикално желание и успяха да допринесат допълнително за празничното настроение.

Благоевградският бизнесмен Валери Байрактарски, който е с корени от селата Селище и Логодаж, не се стърпя и грабна микрофона, като изпълни с голяма артистичност известни народни песни.

Традицията беше спазена за поредна година и празникът завърши с пожелание и обещания да продължават да се събират хората на този ден и да почитат българските обичаи.

СОНЯ НИКОДИМОВА