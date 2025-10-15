Над 60 кг наркотици намериха в Благоевградско при операция „Антидрога“, има задържани

На територията, обслужвана от ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества, при която е констатирано следното:

На 14.10.2025 г., от полицейски служители на РУ-Петрич е извършена проверка на вила в местността „Врътката“ в землището на с. Чуричени, ползвана от 21-годишен мъж от с. Чуричени, като в сградата са открити найлонови пликове и чували, съдържащи общо около 11 килограма сух канабис, а в близост до вилата – около 21 растения с общо тегло около 14,760 килограма, реагиращи положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На същата дата на ул. „Ташко Малев“ в гр. Благоевград, от органите на реда е задържан 31-годишен мъж от гр. Кюстендил. При направената му проверка, у него е намерена кутия от цигари, съдържаща около 2,23 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана.

В хода на операцията, покрай земна дига в местността „Орманбашиите“, землище на гр. Хаджидимово, от криминалисти при ОДМВР-Благоевград са открити платнища и чували, с намиращ се в тях около 35,360 килограма сух канабис, на мрежа между дървета в същата местност са установени полусухи канабисови растения с общо тегло около 2,160 килограма, а в две обособени ниви – около 180 тревисти растения. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Около 01:20 часа на 15.10.2025 г. на ул. „Битоля“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Опел Корса“ с 42-годишен водач от гр. Благоевград. По време на проверката, до автомобила органите на реда установили найлоново пликче, съдържащо около 0,67 грама бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.