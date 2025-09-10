Над 700 човека се събраха на кукерски банкет на „Първи квартал, втора група“ – Симитли

Кукерите от „Първи квартал, втора група“, град Симитли, събраха приятели на сурвакарски банкет.

Мераклиите от групата организираха с много желание и ентусиазъм втория кукерски банкет на групата за тази година.

С вкусна храна и хубава музика, организаторите посрещнаха много приятели и гости от община Симитли и целия Югозапад. Над 700 човека уважиха кукерската група и допринесоха за доброто настроение през вечерта.

Организаторите благодариха на всички присъстващи за прекрасното настроение, което създадоха и обещаха да продължат с традицията в квартала.

Кукерската група от „Първи квартал, втора група“ обикаля всяка година домовете на хората от целия град, като гони злите сили и орисва всички домакини за здраве и берекет през цялата година.

Празника бе уважен и от депутатът Стефан Апостолов и приятели от други кукерски групи в общината.

Групата е неизменна част от колоритните дефилета на град Симитли, свързани с кукерството в общината.





