Над 80 държавни имота в Кюстендилско са в списъка за продажба

Над 80 са държавните имоти от Кюстендилско, обявени в списъка с 4400 имота за продажба. Към момента за всеки имот се прави „детайлна проверка“, преди да се реши дали изобщо да бъде предложен, уточняват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Казусът стигна до Народното събрание.

Осем ветеринарни лечебници от Кюстендилско са списъка, те са в селата Соволяно, Багренци, Долно село, Гърляно, Вратца и др.

Министерството на образованието е предвидило 24 бунгала, бивши средношколски и пионерски лагери в местностите Памука и Три буки в Осоговския балкан. Оборудването в тези лагери е напълно потрошено.

Министерството на здравеопазването е заявило като отпаднала необходимост 10 декара имот с пет сгради и земя, стигащ до блоковете в кв. „Герена“. Те са в двора на районната болница.

Най-големият обект са бившите казарми и военното поделение, допреди 30 години, на бул. „Цар Освободител“ №3 в областния град. Казармите са разделени на 12 части – нищо, че Общинският съвет в Кюстендил гласува декларация за недопускане да се продава на отделни части, за да може да се използва за спа туризъм.

Четири поземлени имота за продажба са обявени от Регионалната дирекция „Гранична полиция“, както и два бивши КПП на КАТ – при село Ябълково и в местността Стражата на пътя Кюстендил – София.

Дори и ателие, ползвано от художник, на тавана на жилищен блок в кв.“Колушко дере“.

С най-богата предистория са бившите казарми, в двора на които има и 50-метров басейн. Повече от 20 години Министерството на отбраната и Областната администрация не можеха да привлекат изгодна оферта и да продадат казармите.

Наскоро местно сдружение обяви, че се заема с реставрирането на официалния вход, представляващ уникално пространствено решение с богата символика и орнаменти.БНР





