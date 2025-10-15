Наемателят на баничарница в жк „Спартак” в Сандански „Визия 73” спечели търга и ще я стопанисва още 10 г., трима се отказаха от участие



Наемателят от 20 г. на баничарница в жк „Спартак” в Сандански – фирма „Визия 73” на Евгени Стоянов, спечели търга за обекта и ще я стопанисва още 10 г., а останалите трима кандидати се отказаха от участие. Това стана факт по време на проведения търг за отдаване под наем на общинския терен с площ от 29 кв.м.

Председателят на комисията Иво Стойчев с членовете на комисията, провела търга

Цената, посочена от фирма „Визия 73“, е в размер на 71 234 лв. без ДДС, при обявена от Общинския съвет в Сандански 67 200 лв. От датата на провеждане на търга 14-дневен е срокът за подаване на възражения в деловодството на община Сандански, след това също 14-дневен е срокът за подписване на договор със спечелилия търга.

ЛИДИЯ МАНЕВА

