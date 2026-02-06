Наемателят на стотици дка лозови масиви в Санданско Р. Христов планира да прави и медицински център в Лозеница

Балнеолечебен и медицински център в местността Ридо на санданското с. Лозеница планира „Лозеница 2018“ ООД. От лятото на миналата година фирмата има ПУП-ПЗ, теренът е със сменено предназначение от „Жилищно строителство“ в за „Обществено обслужване – медицински център, балнеология и СПА“, а водното дружество УВЕКС е обещало захранване с вода и обслужване на изгребната яма, която ще събира отпадните води. Очаква се одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж, след което на площ от 1641.45 кв.м ще бъде вдигната двуетажна сграда, включваща рецепция, лекарски кабинети, масажни, зала за йога, зони за хидро и термотерапия и др. Ще се изгради и покрит басейн с размери 5×10 м и паркинг за 22 коли и 13 веломеста.

Любопитен детайл е, че УВЕКС са обещали присъединяване към ВиК мрежата на с. Лозеница, при условие че обектът се реализира през следващите 365 дни. Становището на дружеството е издадено на 16.07.2024 г., тоест едногодишният срок е изтекъл и сега е необходима нова процедура. Чак след сключване на договор с ВиК оператора документите трябва да бъдат входирани в Басейнова дирекция за финално съгласуване. Дирекцията обаче вече е предупредила инвеститора, че след като на територията няма изградена канализационна система, е необходимо да си построи и пречиствателно съоръжение.

Росен Христов с бившия кандидат за кмет на зелените в Сандански и за съветник от ГЕРБ Марио Костурков



Междувременно „Лозеница 2018“ вече имаше един неприятен сблъсък с Басейнова дирекция – преди 4 г. институцията й отказа процедура за откриване на минерална вода в неин имот чрез сондаж. Намерението бе окачествено като недопустимо заради поискан диаметър на сондажа над максимално допустимите 110 мм. В отказа изрично бе записано, че дори и сондажът да се направи, то веднага след това той трябва да се унищожи и в никакъв случай не може да бъде оборудван за експлоатация, което го прави безпредметен за един частен инвеститор. Въпреки разхода от около 60 000 евро, с които може да изгори, фирмата намали диаметъра на сондажа и вкара ново искане за разрешително.

„Лозенец 2018“ е собственост на Росен Христов. Регистрирано е през 2018 г. в петричкото с. Марикостиново с капитал от 100 лева и веднага придоби скандална слава. В деня на регистрацията му на сайта на Община Сандански бе публикувана заповедта за провеждане на търгове под наем на 294 обособени като лозя имоти и този търг се печели от „Лозеница 2018”. Договорът бе подписан от тогавашния кмет на общината Кирил Котев и е за даване под наем срещу 35 лв./дка на 1000 дка лозови масиви в землищата на 17 села в община Сандански за срок до 2028 г.

Веднага след това стана ясно, че за голяма част от масивите частници имат нотариални актове за собственост и нямали никаква идея, че общината е дала под наем лозята им. Най-много такива случаи имаше в с. Лозеница. Хората се организираха и се вдигнаха на бунт, но до разваляне на договора за наем не се стигна, дори малко по-късно фирмата си извади разрешително за капково напояване на лозовите масиви, направи си и мандра в с. Кърналово.

Росен Христов е собственик, управител и съдружник в доста дружества, повечето от които са с регистрация в София. Сред тях има строителни, фирми за месодобив, има вилно селище в Пампорово, ресторант и клуб-бар в столицата и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА