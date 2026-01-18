НАЗАД КЪМ КОРЕНИТЕ! След 10 г. в Лондон семейството на Венера Стоянова се завръща в родното село Дивотино

Великобритания вече не е сред най-желаните дестинации за имиграция. Данни за последната година показват, че над 250 хиляди души са напуснали Обединеното кралство. Повечето от пребиваващите там се завръщат по родните си места.

Една от историите на завръщане е тази на Венера Стоянова и нейното семейство. Те са живели в Лондон повече от десет години, водени от желанието да осигурят по-добър живот и образование за децата си. Решението да се върнат обаче идва именно от тях. След като завършва „Кингстън Юнивърсити“, дъщерята на Венера категорично избира да се реализира в България, което накланя везните и за цялото семейство.

През лятото Стоянови напускат Лондон и се установяват в родното село Дивотино, край Перник, без предварително подсигурена работа. Въпреки това те бързо намират професионална реализация. Венера започва работа като учител по английски език в езикова гимназия в Перник, а съпругът й се реализира като треньор.

Преди завръщането си Венера е преподавала в българското училище „Звънче“ в Лондон и активно е работила за съхраняване на българската култура сред децата на емигранти, предава Нова тв. Днес тя споделя, че адаптацията в България е по-лесна благодарение на подкрепата на колегите и на факта, че все повече семейства избират да се върнат у дома.

По думите й тенденцията е ясно забележима – все по-често българи от Великобритания вземат решение да се завърнат, привлечени от възможността за по-спокоен живот, близостта до семейството и усещането за принадлежност.