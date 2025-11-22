Наистина ли е необходимо да перете дрехите наопаки?

Дрехите могат да бъдат скъпа инвестиция и всички искаме те да изглеждат възможно най-добре и да издържат възможно най-дълго. Един от начините да удължите живота на дрехите е да ги предпазите в пералнята и сушилнята, като ги обърнете наопаки. Научете по-долу защо това е наистина добра идея, която може да ви спести главоболия.

Предимства от прането на дрехи наопаки

Защита срещу избледняване на цветовете

Избледняването на цветовете е почти неизбежно, тъй като дрехите се перат многократно. Въпреки че не можете да спрете напълно избледняването на боите, можете да забавите процеса, като перете дрехите с обърната страна. Всеки път, когато дрехите се трият една в друга в пералнята, това леко изтрива влакната, което прави повърхността да изглежда матова. Когато перете тъмни или ярко оцветени дрехи наопаки, вие защитавате покритието.

Предотвратяване на образуването на мъхчета

Ако сте забелязали мъхчета или малки топчета мъх под мишниците на пуловерите си, те са малки скъсани влакна, дължащи се на триенето на плата, когато ръцете ви се движат. Същото се случва и в пералнята, когато тъканите се трият една в друга. Въпреки че не можете да спрете образуването на мъхчета напълно, дрехите ви ще изглеждат по-добре, ако ги перете наопаки, пише iwoman.bg.

Защита на декорирани и текстурирани тъкани

Дрехи с бродерия, мъниста, пайети или лепенки могат да се повредят в пералнята, ако декорациите се закачат за копче или тик-так. Обръщането им навътре ще помогне да бъдат в безопасност. Обръщането на дрехата наопаки ще помогне и за предотвратяване на напукване на щампи и загуба на цвят. Текстурирани и свободно тъкани тъкани като дантела трябва да се обръщат наопаки, за да се предотвратят закачания.

По-дълбоко почистване

С изключение на дрехите, носени по време на тежка работа на открито, вътрешната страна на дрехата е изложена на най-много замърсявания от телесни мазнини, пот и продукти за грижа за кожата. Обръщането на дрехата наопаки позволява на перилните препарати и водата да проникнат по-лесно в тези петна за по-дълбоко почистване.

Практически съвети за пране на дрехи наопаки

Освен че обръщате дрехите наопаки, трябва да следвате тези основни стъпки за пране, за да ги предпазите.

Правилно сортиране на дрехите

Започнете, като сортирате дрехите по цвят: светъл (бял, пастелен, светлосив и с бял фон) и тъмен (черен, червен, тъмносин, кафяв и тъмносив). След това сортирайте по вид и тегло на тъканите. Например, не перете тежки дънки с леки блузи.

Закопчайте копчета и ципове

Преди да обърнете дреха снаопаки, затворете всички видове закопчалки (ципове, копчета, кукички), за да предотвратите закачане. Добра идея е също така да проверите всеки джоб за потенциални причинители на петна, като балсами за устни и химикалки.

Предварителна обработка на петна

Видимите петна винаги трябва да се третират предварително с препарат за премахване на петна на ензимна основа или с капка перилен препарат, преди дрехите да се обърнат наопаки. Втрийте препарата в плата с пръсти или четка с мек косъм и изчакайте около 10 минути, преди да сложите дрехата в пералнята.

Сушете и дрехите наопаки

Сушенето на дрехи отвътре навън помага за защита на външните покрития. Ще видите и по-малко мъх от лицевата страна на тъканта.