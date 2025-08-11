Най-важните прегледи за мъжете след 60

За мъжете над 60 години грижата за здравето не е лукс, а необходимост, особено в контекста на нарастващата честота на хронични заболявания и понижената способност на организма да се справя с рискове. Затова редовните медицински прегледи са не просто препоръчителни, а животоспасяващи.



Мъжете в тази възрастова група имат право на ежегоден профилактичен преглед, покрит от Националната здравноосигурителна каса. Той включва анамнеза и оценка на общото физическо състояние, измерване на кръвното налягане и електрокардиограма, както и тестове на урината. Все по-често се обръща внимание и на психичното здраве – оценка на паметта, концентрацията и признаци на депресия, които често остават пренебрегвани.



Особено важни са изследванията, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания – като кръвни изследвания за простатно-специфичен антиген (PSA). След навършване на 65-годишна възраст тези тестове стават ежегодни, тъй като рискът от рак на простатата значително нараства. В същата възраст се препоръчва и оценка на костната плътност с цел превенция на остеопороза, както и допълнителни прегледи на слух и зрение.

Хронични заболявания като диабет тип 2 и сърдечносъдови нарушения също често се „прокрадват“ без симптоми. Ето защо скрининг за кръвна захар, холестерол и триглицериди остава задължителен.



Мъжете след 60 години трябва да бъдат особено бдителни към телесното си тегло, съня и начина на живот, тъй като тези фактори пряко влияят върху риска от метаболитни и сърдечни проблеми.



В допълнение, в напреднала възраст значението на превенцията чрез ваксини нараства. Специалистите препоръчват сезонна ваксина против грип и имунизация срещу пневмококови инфекции, които могат да доведат до усложнения при възрастни пациенти.



Мъжете над 60 заслужават да живеят активно, здравословно и с увереност в собственото си тяло. За да бъде това възможно, редовната профилактика трябва да се превърне в неизменна част от годишния календар – точно както прегледът на колата или плащането на данъци. Защото здравето, особено на тази възраст, е въпрос на отговорност, а не на случайност.





