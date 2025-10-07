Най-възрастният мъж в света навърши 113 години

Най-възрастният мъж в света отпразнува впечатляващ юбилей!

В неделя, 5 октомври, Жоао Мариньо Нето – обявен от Книгата на рекордите на Гинес за най-възрастния жив мъж в света в края на миналата година – навърши 113 години. Бразилецът отбеляза специалния ден с голямо празненство, организирано от неговото семейство, съобщават от Гинес.

Нето е роден на 5 октомври 1912 г. в Марангуапе – малка община в бразилския щат Сеара. По данни на Гинес, той е последният жив мъж, роден през тази година, и 26-ият най-възрастен мъж, живял някога.

Рожденият му ден не изненадва онези, които вече знаят тайната на дълголетието му. Когато през ноември миналата година беше признат за най-възрастния мъж в света, Нето сподели, че дължи дългия си живот на това да бъде заобиколен от добри хора и винаги да държи близките си наблизо.

Преди да спечели титлата, той вече беше най-възрастният известен жив мъж в Латинска Америка. Нето получи признанието си на 112 години и 52 дни, след като предишният рекордьор, Джон Тинисвуд от Обединеното кралство, почина.

Макар и най-възрастен мъж, Нето не е най-възрастният човек на планетата – тази титла принадлежи на 116-годишната Етел Катъръм от Обединеното кралство.

Роден в семейство на фермери, Нето започва работа на полето едва на четири години, заедно с баща си, разказват от Гинес. По-късно той създава голямо семейство – има четири деца от първата си съпруга, Жозефа Албано дос Сантос: Антонио, Хосе, Фатима и Ванда. С втората си партньорка, Антония Родригес Моура, посреща още три деца – Винисиус, Джарбас и Консейсао.

Днес шест от осемте му деца са живи. Освен тях, Нето се радва на 22 внуци, 15 правнуци и три праправнуци.

Юбилеят му идва само няколко месеца след като неговата „колежка по рекорд“, Етел Катъръм, отбеляза своя 116-и рожден ден през август, съобщава LongeviQuest.

Според изданието, Нето научил за празника от внучката си Валерия Мариньо, която споделила, че дядо ѝ бил въодушевен да изпрати поздрав до британката. Той позирал с табела със снимка на Катъръм и надпис „Feliz Aniversário“ („Честит рожден ден“ на португалски), докато държал слънчеви очила – момент, заснет и споделен от LongeviQuest и Guinness World Records.

Този жест се смята за „първата документирана комуникация между най-възрастната жена и най-възрастния мъж в света“, както и за „първия записан поздрав за рожден ден, разменен между суперстолетници от различни страни“, уточнява LongeviQuest.

Източник: people.com, vesti.bg