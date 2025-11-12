Най-големият инвеститор в община Кюстендил ФЕЦ „Аратиден“ с разрешение за ползване за третия етап от централата  с мощност 15.79 MWp

ФЕЦ „Аратиден“ – най-голямата инвестиция в община Кюстендил, получи разрешение за ползване за третия си етап от централата с мощност 15.79 MWp. Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България констатира, че строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и че съответства на Закона за устройство на територията и на останалите нормативни документи.

Понастоящем последният, четвърти етап от ФЕЦ „Аратиден“ е в заключителен етап от реализацията си, с което завършва строителството на генерационната част на централата.

„Аратиден“ ЕООД спечели и проект за осъществяване на инвестиция в колокирано батерийно стопанство от 81 MWh, който се подпомага от Плана за възстановяване и се очаква да бъде въведен в експлоатация в началото на 2026г.

Дружеството осъществява непрекъснат мониторинг на околната среда като част от задълженията си по двата доклада за екологична оценка на проекта и през следващите две години ще продължи да отчита резултатите от тези наблюдения в Министерството на околната среда и водите.