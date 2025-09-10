Най-големият инвеститор в община Кюстендил „Аратиден“ ЕООД с нови дарения за селата Коняво и Дворище

За поредна година дружеството „Аратиден“ ЕООД – най-големият инвеститор в община Кюстендил и собственик на ФЕЦ „Аратиден“, който се намира между селата Дворище и Коняво, направи дарения в полза на двете кметства, с които подпомогна провеждането на ежегодните им събори.

В писмо кметът на с. Дворище Руска Кръстева от свое име и от името на жителите на селото благодари на дружеството за поредното парично дарение, получено от „Аратиден“ ЕООД за провеждането на традиционния курбан-събор на селото.



От своя страна и кметът на с. Коняво Марияна Александрова също изпрати писмо до управителя на „Аратиден“ ЕООД, като изказа огромна благодарност за проявеното разбиране и оказаното съдействие за организирането и провеждането на традиционния събор на селото на 16.08.2025.

От енергийното дружество посочиха специално за в. „Струма”, че проектът „Аратиден“ продължава да бъде пример за успешно партньорство с гражданското общество и с местната власт, като ползите за жителите на общината от реализацията му не спират след пускането му в експлоатация. Преките и индиректните ползи от инвестицията в размер, който надхвърля 150 милиона лева, тепърва ще помогнат за по-нататъшното утвърждаването на община Кюстендил като място за реализиране на устойчиви инвестиционни проекти.

„Благодарни сме на общинското ръководство на града, както и на кметовете на селата Коняво и Дворище, за подкрепата за реализирането на зелената трансформация на енергийния сектор в съответствие с политиката на Република България и на Европейския съюз в сектора“, заявиха от дружеството.





