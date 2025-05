Най-големият мит: повече кардио = по-добър метаболизъм

Често си мислим, че сме на прав път: тичаме по 60 минути на пътеката, пот се лее, краката горят… Но после се поглеждаме в огледалото и си казваме: „Защо резултатите не идват?“

Спокойно, не сме сами в това объркване. Оказва се, че някои от навиците ни – дори и онези, които смятаме за „здравословни“, всъщност могат да саботират метаболизма ни.

От Eat This Not That питат Дейв Аспрей – предприемач в сферата на биотехнологиите, автор на бестселъри и самопровъзгласил се „баща на биохакинга“, какво реално убива метаболизма, без дори да го осъзнаваме.

Дългото, равномерно кардио (като час тичане на пътеката) не е приятел на нашия метаболизъм, категоричен е Аспрей. Всъщност, може да направи обратното.

„Такъв тип кардио изгаря мускули – а мускулите са метаболитно злато“, обяснява той.

И защо това е проблем? Колкото повече мускули имаме, толкова повече калории горим, дори когато просто си седим на дивана и гледаме Netflix. Но кардиото не само топи мускули, то също така повишава хормона кортизол – този, който сигнализира на тялото да съхранява мазнини – особено в зоната около корема.

По-умната стратегия е да тренираме като биохакер. Забравяме за часовете на бягащата пътека и вместо това правим високоинтензивни интервални тренировки, познати като HIIT. Те са кратки, но супер ефективни. Изгарят мазнини, запазват мускулите и поддържат метаболизма ти ускорен часове след това.

Можем да опитаме и със силови тренировки няколко пъти седмично. Те изграждат мускулна маса, а това значи повече енергия, по-добро тяло, и дори – по-дълъг живот.

„Мускулната маса е пряк индикатор за дълголетие“, категоричен е Аспрей.

Нашият метаболизъм не зависи само от това, което ядем. Зависи и как тренираме, колко спим и как се грижим за тялото си. Ако искаме по-бърз метаболизъм, по-малко мазнини и повече енергия – добре е да тренираме умно, а не дълго.