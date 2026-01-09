Най-големия трофеен глиган отстреляха в ловностопанския си район авджиите от ЛРД-Големо Бучино

Трофеен глиган, тежък 194 кг, отстреляли ловците от пернишкото село Големо Бучино. Слуката ги застигнала в ловище №2 в м. Дъбичавец в Люлин планина. Ловците започнали гонката в 8,15 ч. След 15-20 минути се появило стадо диви свине. Голям глиган попаднал на мушката на Божидар Василев, който го уцелил безпогрешно. Глиганът е видимо 9-10-годишен и е най-големият, отстрелян досега от ловците в ЛРД – Големо Бучино, съобщи slrb.bg.

Докато се суетят около щастливата слука, ненадейно към пусиите се запътили още два глигана. Опитният ловец Бойко Петров успял да ги отстреля един след друг. Те били с тегло 110 кг и 130 кг.

„Женските са в период на разгонване, мъжките обикалят около тях, затова толкова често от стадото излизат глигани“, обясни председателят на дружинката Младен Младенов.

По правило дружинката пази женските животни, затова ежегодно се радва на голяма слука. Повече от петилетка бучинските ловци не слизат от челното място в класацията на ЛРС – Перник. Обичайната слука е на 150-160-килограмови глигани, толкова голям трофей обаче не са имали.

Глигите са предадени за оценка. За финал на щастливия улов същия ден ловците отстреляли и един приплод.

ИВАН ИВАНОВ