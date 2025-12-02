Най-голямата и стара църква на гр. Рила „Св. Николай Чудотворец“ влиза в основен ремонт и реставрация на 130-годишните стенописи

Най-голямата и стара църква в гр. Рила „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“ се подготвя за основен ремонт, какъвто никога не й е правен. От църковното настоятелство съобщиха, че е предвиден цялостен ремонт на храма, който е със застроена площ от 483,50 кв.м, на камбанарията с площ от 37,70 кв.м и на оградата. Дейностите ще обхванат двустранно покрив, подове, тавани и стени и ще включат подмяна на дограма и метални решетки, благоустрояване и озеленяване, както и монтиране на осови вентилатори. Предвидено е наличната стенна декорация да бъде консервирана и реставрирана.



От главния архитект на община Рила вече е издадена виза №16/31.10.2025 г. за изработване на инвестиционния проект, който е доста сложно задание предвид необходимостта да мине за одобрение както през ресорните институции, така и през Св. синод.

Храмът е изграден върху терен от 1855 кв.м и е оформен с три високи купола в средния кораб и по три „слепи“ купола в подпокривното пространство на страничните кораби. Построена е от земеделско дружество „Орач“ в периода 1885-1892 г., осветена е от Самоковския митрополит Доситей и е изцяло изографисана през 1893 г. Църквата е уникална, защото е построена от речни камъни и покрита с цигли, което я прави по-устойчива на природни бедствия. Времето обаче си е казало думата и цялата сграда се нуждае от сериозно укрепване. Много работа ще има и по стенописите, които отдавна са до такава степен избледнели, че личат само контурите на фигурите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА