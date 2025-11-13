Най-добрата наша съдийка надува свирката на орлетата в Севлиево, Св. Дяков призна: Не ставам за директор

Най-добрата наша съдийка Християна Гутева надува свирката в мача на орлетата в Севлиево тази неделя. На блондинката ще асистират по тъча международникът Мартин Венев и любителят алпинист Иво Колев. Въпреки тоталното разочарование на благоевградските ултраси най-големите ентусиасти в агитката се стягат за пътуване в подкрепа на новия наставник Петър Михтарски и компания. Елитни рефери поемат двата най-завързани сблъсъка през уикенда във Втора лига. Визитата на „Вихрен“ в Перник срещу „Миньор“ е поверена на търновчанина Георги Давидов. В ада на Стадиона на мира резерва на триото на терен е дъбничанинът Мурад Адем. Еделвайсите оглавяват черния списък с наказания от отминалия кръг при зануляването с „Янтра“.

Изгоненият в края Иван Арсов и Веселин Любомиров са наказани за двубоя с чуковете и глобени съответно със 150 и 625 лв. По стотарка трябва да платят старшията Борислав Кьосев и пом. треньорът Никола Георгиев, декорирани в жълто за нервните изблици срещу хората на футболната Темида, а феновете бръкнаха с още 150 лв. в клубния бюджет заради безпрепятствено внесените димки на ст. „Спартак“ в курортния град. Санкция вади от състава на жълто-черните Йордан Йорданов.

Св. Дяков /на снимката вдясно/ хвърли оставка ден след раздялата с наставника Хр. Арангелов

Стоян Арсов е пратен на дербито в Габрово, където на „Янтра“ гостува лидерът „Дунав“. В града на Рачо Ковач тандема лайсмени сформират дупничанинът Марио Данаилов и землякът му Николай Попниколов. Благоевградчанинът Йордан Гошев ще размахва знаменце в ръка в помощ на самоковеца Георги Спасов на мача между „Марек“ и „Хебър“..

Междувременно изпълнителният шеф на „Пирин“ Светослав Дяков призна, че не става за директор и напуска поста от 1 януари, когато абдикират и акционерите Георги Спасов и Милен Стефанов. „Знаете, че се търси нов собственик. Каквото и да се случи, аз повече няма да бъда изпълнителен директор. Просто тази позиция не е за мен. Занимавам се със сметки и цифри, избягах от футболното. Може и да остана, за да помагам, но не и като изпълнителен директор“, поясни най-приближеният човек в оперативното ръководство на клубните босове.

СТОЙЧО СТОИЦОВ