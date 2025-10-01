Най-добрите храни за контрол на високото кръвно налягане

Експерти и лекари се обединяват, когато трябва да коментират кои са най-добрите и най-лошите храни, които влияят на кръвното ви налягане, известно още като хипертония.

Всички знаем, че поддържането на здравословна диета и начин на живот е задължителен фактор за оптимално здраве, намаляване на шансовете ни за хронични заболявания и максимизиране на продължителността на живота ни, но когато става въпрос за по-специфични състояния, може нещата да са малко по-сложни.

Хипертонията, известна още като високо кръвно налягане, е само едно състояние, което може да доведе до здравословни усложнения в бъдеще, така че всеки лекар ще ви каже, че поддържането на прилично ниво на кръвно налягане е от решаващо значение.

Има редица потенциални причини, поради които някои хора страдат от хипертония, въпреки че конкретни причини все още не са дефинирани.

Лекарите и специалистите по темата обикновено отбелязват, че макар някои фактори, включително възраст, фамилна анамнеза и етнически произход, очевидно да са извън нашия контрол, все пак начинът ни на живот е от голямо значение.

Здравословната диета и качественият начин на живот могат да помогнат за поддържане на кръвното налягане под контрол.

„Важно е да се вземе предвид колко сте във форма и активни, какво ядете и пиете и дали пушите. Има много неща, които можете да направите, за да контролирате кръвното си налягане“, казва д-р Фарах Ахмед, общопрактикуващ лекар по женско здраве и диетолог в Dr Farah Women’s Health.

Той добавя: „Когато говоря с пациентите си за здравето на сърцето им, често им напомням, че малките, ежедневни избори наистина имат голямо значение. Това, което ядем постоянно с течение на времето, прави огромна разлика в кръвното ни налягане, холестерола и общия риск от сърдечни заболявания.“

А ето и кои са най-добрите и най-лошите храни за хипертония:

Най-добри храни:

– Нискомаслени млечни продукти – Според Британската фондация за сърце (BHF), една от водещите благотворителни организации за здравето на сърцето, нискомаслените млечни продукти могат да повлияят положително на кръвното ни налягане.

„Млечните продукти съдържат сложна комбинация от хранителни вещества, включително калций, който е свързан с понижаване на кръвното налягане.“

– Постни протеини – Избягването на червени и преработени меса е нещо, което трябва да обмислите, ако страдате от хипертония. Вместо това, изберете постни протеини като пилешко, пуешко, риба и яйца.

Постните източници на протеин са с по-ниско съдържание на калории от по-мазните източници, но все пак са засищащи. Това може да ви помогне да контролирате теглото си, което е полезно за понижаване на кръвното налягане.

– Пълнозърнести храни – Д-р Кезия Джой, регистриран диетолог и медицински съветник в Welzo, казва: „Пълнозърнестите храни като киноата са стандартна храна, тъй като разтворимите им фибри спомагат за поддържането на дългосрочното съдово здраве.“

– Зеленчуци – Може да звучи очевидно, но наистина няма такова нещо като лош зеленчук.

От BHF казват просто: „Освен нитратите, всички плодове и зеленчуци ни осигуряват калий, който също може да помогне за понижаване на кръвното налягане.“

Най-лошите храни и напитки:

– Кофеин – Всички обичаме сутрешното кафе, но твърде много кофеин може да има отрицателно въздействие върху нивата на кръвното ни налягане.

От BHF съветват: „Кофеинът може да повиши кръвното налягане, но ефектът му обикновено е краткотраен и по-слабо чувствителен, когато го пиете редовно. Това означава, че умереният прием, четири до пет чаши на ден, не би трябвало да е проблем за повечето хора.“

Някои хора обаче са по-чувствителни към кофеина от други и пиенето на твърде много кофеин може да повлияе на кръвното им налягане.

– Прекалено солени храни – Най-големите разрушения за сърцето ви се причиняват от силно преработените храни, които съдържат трансмазнини и излишък от натрий. В дългосрочен план тези видове прекалено солени храни водят до наддаване на тегло и високо кръвно налягане.

– Алкохол – Прекомерният прием на алкохол е друг виновник, който може да влоши хипертонията. Всички насоки посочват препоръчителния прием на алкохол за възрастни да не е повече от 14 единици седмично.

Твърде много алкохол може да повиши кръвното налягане, така че всичко трябва да е с мярка.





