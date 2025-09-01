Най-добрият бг тенисист Григор Димитров се прибра у нас и каза, че до октомври няма да играе

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с неговата фондацията.

Димитров в момента лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли по време на мача си от четвъртия кръг на Уимбълдън срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия).

Той обяви през миналата седмица, че няма да бърза със завръщането си на корта, като хасковлията със сигурност няма да играе до края на септември.

„Григор Димитров – основател на фондацията, се завърна в родния си град и зарадва малките тенис таланти! Децата имаха шанс да получат съвети, автографи и най-важното – вдъхновение от своя идол!“, написаха в профила на Фондация „Григор Димитров“ в Инстаграм.

Източник: БНР





