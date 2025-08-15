Най-дълго оцелелият в ЦСКА 1948 треньор от Симитли се изнесе към „Огоста“, Н. Митов би отбой в скандала със своя предшественик

Най-дълго оцелелият в ЦСКА 1948 треньор Димитър Атанасовски се изнесе от полите на Витоша, за да акостира в „Монтана“. 50-годишният симитличанин прие предложението на новия предводител на тима от „Огоста“ Анатоли Нанков да поеме подготовката на вратарите на новака в родния елит. Позицията на специалист, квалифициран да поддържа формата на стражите в тима от Северозапада, бе овакантена след оставката на доскорошния наставник на сините Танчо Калпаков и проявилия лоялност към него досегашен помощник Христо Стаменов. Първи асистент на Нанков ще бъде Илиян Памуков, а по ирония на съдбата Димата ще дебютира на пейката на монтанчани при визитата им в откриващия мач на предстоящия кръг в групата на майсторите тази вечер именно срещу досегашния му отбор, в който се задържа през последните 5 г. В кариерата си, освен за авиаторите, Атанасовски е работил в треньорските щабове на родния „Септември“ /Сим/, благоевградския „Пирин“ и „Витоша“ по времето, когато бистришките тигри бяха част от футболния ни елит. Изборът на А. Нанков за встъпителния му гастрол падна върху 20 футболисти, сред тях бившите орлета Антон Тунгаров, Костадин Илиев, Илиас Илиадис и петричанинът Иван Коконов. Треньорското трио разчита на земляците от Пиринско в състава да извадят „Монтана“ от кризата и най-сетне да бъде скършена нулата в графата „победи“, което убягва на отбора в изиграните дотук четири мача. В тях сините записаха две домакински равенства /1:1 с „Локомотив” Пд и 0:0 в регионалното дерби с „Ботев” Вр/ и две тежки поражения в гостуванията на „Левски“ /0:5/ и на столичните железничари /0:3/.

Междувременно старши треньорът на изпадналия във Втора лига „Хебър“ Николай Митов би отбой в скандала със своя предшественик Йордан Чолов и е склонил да остане на поста си след дълъг и напоителен разговор с клубния президент Валентин Василев-Валдани. 24 ч. по-рано наставникът на гробарите беше събрал багажа си от стадион „Георги Бенковски“ с ултиматума към боса на хебърци: „Или аз, или той“, твърдейки, че опонентът му се ползва с протекциите на ръководството. Двамата с Чолов си размениха хапливи реплики след хикса 2:2 срещу „Янтра“ миналия уикенд, стигна се до грозни обиди и заплахи по адрес на Митов, преди Василев да тушира конфликта и да убеди старшията да продължи да води отбора, на който предстои сблъсък утре вечерта на собствен терен с „Миньор“.

