Най-интересното за карнавала във Венеция 

Карнавалът официално превзема Венеция. За милиони това е задължително събитие, но какво става, когато най-известното парти в света се окаже на прага на дома ви – разказва „Дойче Веле”:

Милиони хора посещават Венеция всяка година по време на карнавала.

Най-важното, което трябва да знаете, е как да се ориентирате в града, защото е пълен с хора. За да избегнете претъпканите места, може да поемете по задните улички, където е по-спокойно.

Венецианският карнавал е един от най-известните и най-старите в света. Традицията води началото си от XI век, но става популярна едва през XVIII век. В исторически план това е бил начин хора от различни социални класи да се събират.

Днес това е грандиозно тържество, което включва цветни паради, музика и много костюми и маски.

Освен зрелищните костюми и маски, през двете седмици на карнавала, който се провежда през февруари, местните жители и туристите се наслаждават на традиционни деликатеси, вид пържени топчета тесто. Има три вида фрители.

По време на карнавала или в разгара на туристическия сезон някои местни напускат Лагуната, за да избегнат тълпите.

Десетки публични събития се провеждат на главните площади, сгради и дори канали по време на карнавала.