Най-лековитата вода тече край Побитите камъни  

В България има няколко уникални места, обгърнати в загадъчност и легенди. Едно от тях е край варненските черноморски езера. Западно от Варна, по стария асфалтов път към София, се намира забележителният природен кът Побити камъни, който е един от най-уникалните геоложки феномени в света, пише Ретро.бг. Цялата местност е покрита с изправени естествено образувани колони, откъдето идва и името й. Абсолютно всички колони са кухи отвътре и са силно ерозирали. Имат главно цилиндрична форма, а някои и разклонения. Според учените идеално оформените колони са се образували през еоцена – преди 50 милиона години, когато Югоизточна Европа, е била дъно на море.

Някои от учените смятат местността Побити камъни за силно енергийно и лековито място. Съди се от редките силно лековити билки, растящи навсякъде около колоните. В голямата Дикилинташка група се срещат редки растения като лепидотрихум, жлезист лопен, карталовиден карамфил и др. Наблизо се намира и чешма, построена над извор, за чиято вода се смята, че е най-лековитата на територията на България. Историците и археолозите продължават да правят нови и нови открития и доказателства за древните ни прадеди, живели тук преди хиляди години. Геолозите пък неспирно умуват за причината, поради която колоните са се образували и са се запазили до наши дни. Някои хора смятат, че подредбата на каменните колони наистина пази тайната на Бог. Но само човек, който е свързан изключително силно с него, може да прочете посланието.