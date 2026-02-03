Най-малките алпийци откриха сезона с купа „Мавриков“, разложани доминираха в U12

Най-малките алпийци откриха състезателния сезон в детските възрастови сегменти с гигантски слалом за купа „Мавриков“ на писта №8 в Банско. Над 200 таланти се пуснаха по трасето в оспорвана надпревара за отличията. При момчетата U12 доминация наложиха скиорите от Разлог с първо и трето място. Най-бързо между вратичките мина Кристиян Чанков с време 33.56 сек. Бронзовият трофей отиде при съотборника му Иван Андреев, който изостана от победителя на 0.14 сек. Само с една стотна аванс със среброто се окичи Любомир Стойчев от „Юлен“, а неговата съекипничка Велина Панчева триумфира при момичетата U12 с 32.94 сек. След нея се наредиха Сияна Гергова и Николина Владимирова от „Мотен“, финиширали съответно на 0.77 и 1.26 сек. от шампионката. Организаторите на надпреварата от СК „Юлен“ излъчиха още един сребърен медалист – Никола Замфиров при 10-годишните, а възпитаникът на другия местен клуб „Банско“ Калоян Вощев е втори при 8-годишните малчугани.

Призьорите бяха наградени от сина на патрона на състезанието Боби Мавриков-младши, от представители на домакините и треньори.

СТОЙЧО СТОИЦОВ