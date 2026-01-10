Най-малко шест жертви след стрелба в американския щат Мисисипи

В окръг Клей в щата Мисисипи бяха застреляни най-малко шестима души, съобщават местните медии, цитирани от Reuters. Стрелбата е станала на три различни места в град Уест Пойнт, но се смята, че случаите са свързани.

Полицията е задържала заподозрян, който, според шерифа Еди Скот, „вече не представлява заплаха за общността“. Той не е уточнява точния брой на убитите, но според NBC News жертвите са поне шест.

Окръг Клей се намира в североизточната част на Мисисипи и има население от около 20 000 души.