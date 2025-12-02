Най-малко 10 ранени при нова катастрофа под Северната тангента в София

Челен сблъсък между лек автомобил и микробус с най-малко 10 ранени е станал на Чепинско шосе под Северната тангента в София. Това съобщи пред Нова телевизия говорителката на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

Сигналът за катастрофата, която е станала точно в района, където през изминалата нощ станаха два други инцидента и загинаха пешеходец и полицай, е подаден около 22.40 часа.

От видеокадри на сблъсъка, качени в групата „Катастрофи в София“ се вижда как лек автомобил с висока скорост се врязва челно в идващия насреща микробус, който превозва хора.

Ударът е точно под моста на Северната тангента над Чепинско шосе. Той е толкова мощен, че предницата на автомобила е напълно размазана. Бусът също е тежко повреден.

Катя Сунгарска добави, че на място е изпратен първо един екип на Спешна помощ, но след това са изпратени още линейки, тъй като пострадалите са най-малко десет.

„Първите петима прегледани на място са с травми в областта на главата. Всички са транспортирани в болници. Все още нямам информация за състоянието на другите ранени“, добави говорителката на ЦСМП.

На място се извършва оглед. Причините за катастрофата се разследват. Участъкът е частично затворен за движение.

Катастрофата стана по-малко от 24 часа, след като при два пътни инцидента в района на Северната тангента в София загинаха 42-годишен полицай и 61-годишен пешеходец.

До двойната трагедия се стигна, след като около 1.40 часа сръбски тир удря вървящ по тангентата мъж, който е загинал на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул на „Специализирани полицейски сили“.

Единият полицай – 42-годишен, седял на шофьорското място в патрулната кола с включени светлинни сигнали, когато е бил ударен от идващ с изключително висока скорост лек автомобил БМВ, шофиран от 34-годишен мъж. Униформеният е извършвал служебните си задължения, като на 2000 метра от мястото на първото ПТП е отклонявал движението от скоростната тангента към бул. „Рожен“. Целта е била да обезпечен огледът на първата катастрофа със загиналия пешеходец. Служителят на МВР е загинал на място, а виновният шофьор бе задържан и обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.