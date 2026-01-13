Най-малко 1850 протестиращи са убити от режима в Иран

Протестите в Иран продължават, въпреки бруталните репресии и заплахи за екзекуция на демонстранти, съобщава Организацията на обединените нации, цитирана от CNN. Най-малко 1850 протестиращи са били убити, а повече от 16 784 души са били арестувани, сочат данни на базирана в САЩ група за правата на човека (HRANA).

Иран заявява, че е „готов“ „да изпробва военни действия“ в случай, че САЩ се намесят. Достъпът до интернет в страната все още е прекъснат. За пръв път от четири дни насам има информация, че са възстановени стационарни и мобилни телефонни услуги.

Снимка: АП, БТА

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че иранският режим може би е изправен пред своите „последни дни и седмици“.

Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че „помощта е на път“, но не съобщи повече подробности, предаде „Ройтерс“. По-рано американският президент обяви, че налага 25% мито върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран. Той повдигна и въпроса за военна намеса на САЩ с цел „спасяване“ на протестиращите.

Остава неясно дали данните на HRANA напълно отразяват мащаба на жертвите и арестите, предвид спирането на достъпа до интернет и телефонните линии от страна на властите.