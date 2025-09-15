Най-мръсните места в хотелската стая, за които не предполагате

В момента, в който прекрачим прага на хотелската стая, обикновено всичко ни се струва чисто и свежо. Но искрящо белите бани и перфектно подреденото легло могат да създадат лъжливо усещане за чистота. А тези, които най-добре знаят кои са най-мръсните предмети и пространства в хотелските стаи, са опитните пътешественици и професионалистите в хотелиерството.

Именно персоналът в хотелите обаче често е ограничен и съответно не разполага с достатъчно време за ежедневно основно почистване на всяка стая. Затова те обикновено се почистват за около 30 минути, в които се набляга повече на определени пространства за сметка на други.

Ето кои са най-мръсните предмети и пространства в хотелските стаи

Декоративни възглавници

Колкото и красиво подредени да са върху леглото, декоративните възглавници в хотелските стаи рядко се перат. Същото важи и за пътеките по пода, най-често разположени покрай леглото.

Но най-общо казано, всички декоративни елементи се почистват рядко, затова и е препоръчително да ги отстраним от мебелите, с които имаме досег.

Повърхности и предмети, които често се докосват

Ключовете за осветление и дръжките на вратите са сред най-често докосваните повърхности в хотелските стаи и въпреки че би трябвало да се почистват редовно, никога не можем да бъдем сигурни дали това е направено преди нашето настаняване.

Други предмети, за които обаче вероятно по-рядко се замисляме, че са мръсни, са телефонът в хотелската стая, както и дистанционното управление на телевизора.

„Скрити“ предмети и труднодостъпни места

Труднодостъпни места, каквито са високите тавани, полилеите, вентилаторите и корнизите също често остават пренебрегнати при почистване. Други „скрити“ места и предмети, към които е добре да бъдем по-предпазливи от хигиенни съображения, са приборите в чекмеджетата, както и подобни дребни предмети, за които се съмняваме, че може да стоят от много време без да са почистени.

И не на последно място, колкото и да ни изкушава да си вземем релаксираща вана в банята, е препоръчително да я използваме само за душ, тъй като няма как да бъдем сигурни дали е била почистена след гостите преди нас. Изключение са луксозните и петзвездните хотели, в които можем да разчитаме на по-високо ниво на хигиена, пишe Travel and Leisure.





