Най-необичайните коледни традиции по света

Коледа се празнува по света с безброй уникални традиции. Макар че богата трапеза, забавни моменти със семейството и красива украса са често срещани в повечето държави, някои нации имат особено оригинални и впечатляващи начини да отбележат празника. Ето някои от най-необичайните и чудати коледни обичаи от различни кътчета на света:

Япония: Всичко, което искам за Коледа, е… KFC

В Япония традиционната коледна вечеря не включва капама, а пържено пиле от Kentucky Fried Chicken. Тази уникална традиция се заражда през 70-те години, благодарение на успешна маркетингова кампания, която убеждава японците, че пърженото пиле е „традиционен“ американски празничен деликатес. С течение на времето ястието се утвърждава като неизменна част от японската Коледа, а резервациите за празничното меню започват дълго преди празника.Дори статуите на полковник Сандърс, поставени пред ресторантите, са облечени в костюми на Дядо Коледа, добавяйки празничен дух към атмосферата. За улеснение на клиентите, KFC предлага онлайн поръчки и доставка на специални празнични кутии, които гарантират, че никой няма да пропусне любимата си коледна традиция.

Норвегия: Скрийте метлите!

Норвежците вярват, че на Бъдни вечер зли духове и вещици обикалят из домовете. За да се предпазят, домакините скриват метлите и моповете си, преди да си легнат. В крайна сметка, никой не би искал да намери метлата си счупена под елхата след „нощни приключения“ на някоя закачлива вещица!

Kаракас, Венецуела: Коледа на кънки

В столицата на Венецуела, Каракас, пътуването до сутрешните коледни литургии става на ролкови кънки. В седмицата преди Коледа пътищата в града се затварят до 8 сутринта, за да могат поклонниците безопасно да стигнат до църквите. Тази пъстра традиция придава на празника едно истински весело и динамично усещане.

Австрия: Бягство от Крампус

В Австрия Свети Никола има ужасяващ спътник – Крампус. Това е демонично създание, чиято задача е да наказва непослушните деца преди Коледа. По време на празника улиците се изпълват с хора, облечени в страховити костюми, въоръжени с вериги и кошници, с които „похищават“ провинилите се малчугани. Тази традиция със сигурност помага децата да се държат добре – поне през декември!

Швеция: Юлската коза

Тази традиция датира още от 11-ти век. В наши дни шведските градове издигат гигантски фигури на Юлската коза в чест на празника. Най-известната е тази в Гевле – впечатляваща структура, чиято височина достига до 12 метра. За съжаление, козата често става жертва на пиромани – от 1966 г. насам е подпалвана над 30 пъти.

Гватемала: Пречистващ огън

В Гватемала Коледа е време за прочистване. Местните вярват, че злите духове обитават мръсните ъгли на дома, затова преди празника те старателно чистят и събират боклуците в големи купчини. Всичко това се изгаря в ритуала „La Quema del Diablo“ (Изгарянето на дявола), символизиращ избавление от всичко негативно през годината.

Украйна: Коледни паяжини

В Украйна украсата на коледната елха може да включва изкуствени паяци и паяжини. Според легендите, бедна жена, която не можела да украси елхата си, се събудила на Коледа, за да види как паяк я е покрил със сребриста мрежа. Счита се, че това носи късмет и благоденствие.

Германия: Сладки в обувката

На 5 декември децата в Германия оставят обувките си пред вратата. Ако са били послушни, на сутринта ги очакват сладкиши и лакомства. Ако не, ще намерят само клонка – напомняне, че Дядо Коледа следи всичко!

Португалия: Чиния за починалите

В Португалия Коледа е време за семейството, включително и тези, които за съжаление вече не са сред нас. Семействата поставят допълнителни чинии на трапезата за своите починали близки – ритуал, наречен „consoda“. Смята се, че този жест носи късмет и благополучие на дома.

Индия: Украса с банани

В Индия, където християните са малцинство, коледните традиции са по-необичайни. Вместо елхи, за празника се украсяват бананови и мангови дървета, придавайки на Коледа екзотичен тропически облик.

Гренландия: Уникални деликатеси

Коледната трапеза в Гренландия предлага необичайни ястия като „маттак“ – сурова китова кожа с мазнина, и „кивиак“ – ферментирали птици, завити в тюленова кожа и заровени в земята, докато се разложат. Със сигурност тези вкусове са само за най-смелите!Източник:

