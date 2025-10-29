Най-силните коне на България мериха сили в традиционен шампионат на тежковозните коне в Разлог

На 27 октомври Сдружение „ДВАЛ“ Разлог, със съдействието на Община Разлог, организира за пореден път силен шампионат на тежковозните коне на България.

Хиляда зрители аплодираха участието на всеки кон и неговия собственик, а така също и перфектната организация на сдружение „ДВАЛ“.

Събитието уважи ръководният екип на община Разлог, начело с кмета Красимир Герчев и неговите заместници Гергана Костова, Славчо Фарфаров и Христо Зайков, гост беше и народният представител Иван Герчев.

На добър час на всички участници пожела кметът на община Разлог Красими Герчев и пожела успех на състезанието, което се утвърди през годините като национално състезание на най-силните коне, защото има ясен регламент и перфектна организация в лицето на сдружение „ДВАЛ“ и неговия управител Костадин Коцаков.

Над 40 силни коне участваха в състезанието в 5 категории, разпределени по тегло на конете: до 500 кг; до 600 кг; до 700кг, до 800 кг и до 900 кг, най-добрите бяха отличени с купи и медали.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ – собственици на конете:

Категория до 500 кг

1. Мехмед Киосов

2. Краси Реков

3. Джемал Сланчев

Категория до 600 кг.

1. Ханко Иванов

2. Бисер Заиров

3. Младен Георгиев

Категория до 700 кг.

1. Данко Кънчев

2.Томи Костов

3.Слави Радев

Категория до 800 кг.

1. Юсеин Караюсеинов

2. Ради Кайбашиев

3. Атанас Петлов

Категория до 900 кг

1. Христо Куртев

2. Георги Великов

3. Дани Алексиев

