Най-търсеният в околията рибнишки гумаджия Махмут Чолаков изненадан на рождения му ден с парти и празнична торта

Известният и търсен в цялата околия рибнишки гумаджия Махмут Чолаков бе изненадан на рождения му ден с непланирано парти и празнична торта. Дъщеря му Кадрие, макар да знае, че родителите й избягват да са център на внимание, реши да го зарадва, като „достави“ от Гоце Делчев в с. Рибново първородния им и засега единствен внук Керем за помощник в духането на празничните свещички. Макар нечакан, подаръкът торта с помощник се оказа най-желан от рожденика, който цял ден се радва на вниманието и благопожеланията от приятели и роднини.

Рожденикът с любимия внук и главен помощник при духане на празничните свещи и с фамилията

Съпругата му Кадрие го зарадва с любимото му печено агнешко, а вечерта само синът им Махмут липсваше на празничната трапеза заради работни ангажименти, които го задържаха в София. Той обаче не пропусна да поздрави татко си по телефона с пожелания за здраве и дълголетие и обещание скоро фамилията да се събере и в пълен състав да вдигнат наздравица в чест на 56-ата му годишнина.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






