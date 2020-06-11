Най-умният човек, живял някога и защо никога не сме чували за него

Смята се, че Алберт Айнщайн е бил с коефициент на интелигентност 160, Исак Нютон – със 190, а Марк Зукърбърг – 152. Тези хора са известни като абсолютни гении по целия свят. Но има и човек, чийто коефициент на интелигентност е бил между 250 и 300!

Уилям Джеймс Сидис е бил изключителен математик и експерт в множество области. За съжаление не много хора са чували за него.

Уилям е роден в Ню Йорк през 1898 г. Баща му Борис бил психолог, с 4 дипломи от Харвард. Майка му пък имала докторска степен.

Едва на 18 месеца, Уилям започва да чете вестник „The New York Times”. До 8-годишна възраст той научил латински, гръцки, френски, руски, немски, иврит, турски и арменски. В допълнение към тези 8 езика, той измисля свой собствен и го нарича „Vendergood“.



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