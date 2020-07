Най-честите лъжи на жената по време на секс

Кои са най-честите женски секс лъжи? Ето кратък списък :

Секс лъжа 1: „Ти си най-добрият, с когото съм била!”

Може и да е така. Но може и просто да иска да повдигне собственото си самочувствие, заедно с твоето. Ние знаем, че обичате да сте най-добрите във всичко. И че самочувствието ви, свързано с уменията ви в леглото, както и с размера (и до него ще стигна) е доста важно. Затова нямаме нищо против да го почеткаме, като ти кажем, че си best of the best. Нещо повече, това твърдение кара и нас самите да се чувстваме добре. Щом сме намерили най-добрия, значи и ние не сме за изхвърляне, нали? А и много обичаме мъжът, с когото сме в момента, да е най-добър в колкото може повече неща. Това си е източник на гордост и самочувствие, сравним с чифт нови обувки. Какво да правиш, ако не си сигурен дали това твърдение е вярно? Ами, ако за теб няма значение дали си или не си най-добрият, когото е имала, значи все тая. Ако обаче егото ти обича да е най-най, просто се старай повече между чаршафите и дори и да те е излъгала, признанието й рано или късно ще стане истина.



Секс лъжа 2: „Няма нищо, на всеки се случва.”

Има нещо и не се случва на всеки. Не че не разбираме сексуалните проблеми, които може да имаш. Не че не сме чували за стрес и за хилядите фактори, които могат да доведат до преждевременна еякулация, временна импотентност или нещо друго, за което не обичаш да говориш. Обаче всичко това не значи, че няма нищо. Особено ако проблемът се е появил, когато вече сте в леглото и тя е на път да свърши. Ясно е защо казваме тази лъжа – за да не нараним чувствата ти. Знаем, че ако ти кажем, че има нещо, нещата ще се влошат. А дори и незадоволени, не искаме да те караме да се чувстваш зле. Това, което искаме, е следващия път да е по-добре. Виж още: Как да говориш с нея за сексуалните си проблеми Какво да правиш, ако попаднеш на тази лъжа? Приеми я. Недей да ровиш и разпитваш. Постарай се да задоволиш жената до себе си и поговори с нея за проблемите, които имаш в леглото. Така заедно можете да намерите решение.

Секс лъжа 3: „Размерът няма значение.”

Хм… Фактът, че тя го казва, най-вероятно значи, че има. Обаче, дори и да го каже, това не е повод да се притесняваш. Причината най-вероятно е, че тя е усетила, че ти самият си неуверен по отношение на размера на пениса си. И затова иска да те успокои. А и всяка жена ще ти каже, че как използваш това, което имаш, е доста по-важно от дължината му в сантиметри. Ако си мислиш, че тя те лъже за това, приеми го като израз на загриженост за твоите чувства. А и, в крайна сметка, ако по време на секс я докараш до състояние, в което тя не знае къде се намира и просто го иска в себе си – веднага!, – няколко сантиметра повече или по-малко нямат особено значение.

Секс лъжа 4: „Свършвам!/Ще свърша!/Свърших!”

Разбира се, че това не винаги е лъжа, но понякога си е чисто и просто прах в очите. Имитирането на оргазъм може да има най-различни причини. Тя може например сама да не е наясно с простичката истина, че удоволствието й е в нейни ръце. Може да не ти е позволила да разбереш какво точно й харесва. И най-простото нещо е да се преструва. Тази лъжа е избягване на проблема, който ти дори няма как да знаеш. За добро или за лошо няма начин да разбереш и дали това е лъжа или не. В този случай всичко е в ръцете на партньорката ти и всичко зависи от това дали тя е готова сама да си поиска удоволствието и да ти помогне да и го доставиш.

Секс лъжа 5: „Била съм само с Х мъже…”

Броят на предишните й партньори е нещо, което няма как да провериш. И понеже тя е чувала, че многото предишни любовници могат да я направят развратна в твоите очи, може да предпочете да понамали бройката. Всъщност не би трябвало да те интересува дали това е лъжа или не. Ако тръгнеш да я разпитваш и да искаш да ти разкаже за всеки от бившите си, това няма да е най-приятният разговор, така че просто зарежи. Дори и да те е излъгала, едва ли има чак такова значение. А и определеният минимум от знания за секса не може да се събере само от книгите и филмите, нали?

Секс лъжа 6: „Само с теб съм изпитвала оргазъм.”

Може и да е така и това би трябвало да те направи горд с уменията ти. Но дори и да е лъжа, трябва да признаеш, че е мило, че тя иска да се чувстваш специален. Мръсната истина между чистите чаршафи Откровеността не винаги е подходяща, когато става въпрос за секс. Хората лъжат за някои неща, свързани със секса, и вярват на тези лъжи. Правим го както заради себе си, така и заради партньорите си. Затова, дори и да мислиш, че някое от горните твърдения, казано от гаджето ти, е лъжа, подмини го с чувство за хумор. Най-важното за сексуалния ви живот е и двамата да сте удовлетворени от него, а не да си казвате истината, само истината и цялата истина, пише vratovrazka.bg.

Коментар с Facebook