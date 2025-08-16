Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 18 – 24 август 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 18 до 24 август 2025 г. е тук. Луната винаги помага да разкриете съдбата си, като ви насочва към вашата вътрешна истина. Привеждането в съответствие с енергията на Луната ще бъде от решаващо значение в следващите дни, тъй като интуицията ви се засилва и възникват божествени възможности. Обърнете специално внимание на емоциите си, тъй като Луната се съединява с Венера в Рак в сряда, 21 август, помагайки ви да проявите по-голямо богатство и нова любов в живота си.

Тази енергия е свързана с това да усещате и да слушате вътрешното си аз, така че в четвъртък, 21 август, когато Луната и Меркурий се съберат в Лъв, да сте готови да предприемете действия и да кажете „да“ на живота, който е предназначен за вас. Не се опитвайте да заобикаляте емоциите си или да вземате решения единствено защото смятате, че трябва. Вместо това, доверете се на интуицията си и си позволете да действате, когато моментът настъпи.

Важно е да почитате енергията на Луната през цялата седмица, особено след като Новолунието в Дева достигне своя връх в неделя, 24 август, точно след като сезонът на Дева започне в петък, 22 август. Сезонът на Дева е време да се съсредоточите върху планирането, самолечението и осъзнаването, че съвършенството е само илюзия. Съберете енергията си и осъзнайте, че планът е просто намерение, за да можете да бъдете водени още по-далеч от Вселената.

Новолунието в Дева предлага мощно време за проявление, особено след като е първото от двете двойни Новолуния в Дева. Докато първото, на 24 август, ви предлага божествен портал за проявление, второто пристига на 21 септември като Новолуние по време на слънчево затъмнение, носейки драматични промени в живота ви. Запазете място за това, накъдето сте водени, и продължете да се свързвате с интуицията и вътрешната си истина, тъй като Луната винаги помага да разкриете съдбата си.

Овен: четвъртък, 21 август

Направете място за радост, красиви Овни. Животът не е само крайни срокове или задължения. Вместо това, трябва да се върнете към истинското си вътрешно аз и да си спомните какъв е предназначен да бъде животът. В четвъртък, 21 август, Луната и Меркурий ще се обединят в Лъв, което ще повлияе на вашата креативност и радост.

Независимо дали се смятате за творец или не, може би е добре да се замислите какви дейности носят удовлетворение на душата ви. Това може да включва кариерата ви, но може да включва и изкуства, градинарство, готвене или писане. Дайте си малко време просто да се съсредоточите върху това, което ви кара да се чувствате добре, тъй като това ще ви помогне да започнете нова глава, изпълнена с лекота и принадлежност.

Телец: сряда, 20 август

Телец, емоциите ти винаги служат на цел. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се съединят в Рак, воден знак, известен с дълбочината на емоциите си. За теб това представлява пътешествие към разбирането на себе си.

Независимо дали става въпрос за вашите взаимоотношения, житейска цел или изцеление, не можете да направите положителни промени в живота си, докато не създадете пространство, за да разберете емоциите си. Луната и Венера в Рак ви позволяват да се впуснете в истината си и да видите чувствата си като изпълняващи цел, което може да ви помогне да изчистите въздуха и да внесете яснотата, от която се нуждаете, за да продължите напред.

Близнаци: неделя, 24 август

Пригответе се, Близнаци. Първото Новолуние в Дева ще изгрее в неделя, 24 август, влияейки на вашето изцеление, дома и семейния ви живот. Но това е само началото на историята, тъй като на 21 септември второто Новолуние в Дева и слънчево затъмнение ще се случат в същата област от живота ви.

Дева представлява планирането, докато Новолунията носят обещанието за ново начало. Слънчевото затъмнение представлява драматична промяна, подхранвана от душата, което означава, че и вие трябва да се подготвите за драматична промяна в живота си през следващия месец. Опитайте се да използвате Новолунието в Дева тази седмица, за да определите намеренията си за това, което се надявате да се случи; опитайте се обаче да останете гъвкави, тъй като може да откриете, че плановете ви се променят по най-неочакваните и щастливи начини през септември.

Рак: сряда, 20 август

Излъчвайте това, което се надявате да привлечете, Рак. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се обединят във вашия зодиакален знак, предлагайки ви знаменателен момент да привлечете това, което е предназначено за вас. С Луната и Венера във вашия знак, силата ви на привличане ще се засили, което ще ви помогне да привлечете нови бизнес, финансови или романтични възможности в живота си.

През този период ще излъчвате мощна аура и ще бъдете магнетични към другите. Това може да ви помогне не само да овладеете силата на Венера, докато тя се движи през вашия зодиакален знак, но и да засилите престоя на Юпитер в Рак през 2026 г. Това, което правите сега, е важно, но също така е важно какво и кого привличате в живота си.

Лъв: четвъртък, 21 август

Признай истината си, скъпи Лъве. Луната и Меркурий ще обединят сили в Лъв в четвъртък, 21 август, канейки те да приемеш и кажеш истината си. Енергията на Лъв представлява твоето чувство за себе си, външния ти вид и убежденията, които оформят живота, който живееш. Тъй като Меркурий все още се движи ретроградно през твоя знак, е важно да използваш това време, за да се възползваш от всякакви пренасочвания или възможности за яснота.

И все пак, Луната намеква за важността на вашата интуиция и истина. Уверете се, че не се опитвате да угодите на хората през това време или да продължите по пътя, по който сте били преди. Тази енергия е свързана с това да признаете истината си и да знаете, че е време да започнете да я извиквате от покривите, тъй като това ще привлече късмета, който търсите.

Дева: неделя, 24 август

Това е само началото, мила Дево. Новолунието в Дева ще изгрее в неделя, 24 август, което ще ви помогне да настъпите мощно време за проявление и приемане на нова ера в живота ви. И все пак това е само началото, тъй като на 21 септември изгрява второ Новолуние в Дева, което също ще бъде слънчево затъмнение.

Южният Лунен възел в момента е в Дева, което представлява възможност да излекувате родовата си травма и обусловеност. Това е, което трябва да направите, преди да можете да разберете какво означава да създадете живот, който ви кара да се чувствате добре. Опитайте се да се съсредоточите върху поставянето на намерение за изцеление и приемане на вътрешната си истина, така че когато Слънчевото затъмнение настъпи в Дева, да сте готови да се възползвате от живота, който винаги е бил предопределен за вас.

Везни: сряда, 20 август

Превърнете мечтите си в реалност, скъпи Везни. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се обединят в Рак, носейки сбъдване на мечтите и успех в професионалния ви живот. Докато Венера носи финансов успех и признание, Луната ви помага да се чувствате свързани с работата, която вършите.

Ако вече се чувствате по този начин, тогава ще изпитате момент на потвърждение за миналите си усилия. Това ще съживи желанието ви да продължите и ще се почувствате уверени, че вашият път не е само за успех, но и за изпълнение на вашата цел. И все пак, ако не сте сигурни кой път да поемете или наскоро сте започнали колеж, тази енергия може да ви помогне да разберете какво е предназначено да правите с живота си. Не забравяйте да се вслушате в това, което резонира с душата ви, а не в логичните мисли, през това време.

Скорпион: четвъртък, 21 август

Поемете риск за успех, Скорпиони. Луната ще обедини сили с Меркурий в Лъв в четвъртък, 21 август, което ще повлияе на работата и професионалния ви живот. Меркурий наскоро беше ретрограден в Лъв, което означава, че най-накрая може да ви бъде предложена нова позиция , повишение или да се окажете в ситуация, в която ще се обявите за специалност.

Предопределено е да преминете през период на размисъл, за да се уверите, че сте на правилния път. Това ви кара да се изправите пред страховете си относно успеха или това да бъдете забелязани от другите, така че когато ви се предложи възможност за растеж, да можете да я използвате. Луната представлява нуждата да обърнете внимание на чувствата и интуицията си, докато Меркурий ви предоставя нови предложения, така че не забравяйте да се консултирате със себе си, преди да кажете „да“ на каквото и да било.

Стрелец: петък, 22 август

Стрелец, направете си план за това, което искате да постигнете. Винаги сте жадували за успех, но е трябвало да научите, че той не може да бъде потвърден с външни мерки. Парите не означават, че сте успешни, точно както наличието на много последователи не ви прави по-добри от всеки друг. Вместо това, трябва да се научите вътрешно да утвърждавате успеха си, което ще доведе до великолепни нови възможности, тъй като сезонът на Девата започва в петък, 22 август.

Дева управлява професионалния ви живот, което предполага, че планирането на успеха и ученето да се утвърждавате ще бъдат ключови за постигане на мечтите ви. През сезона на Дева вие използвате силата на Слънцето в тази област от живота си, което означава да предприемете действия. Време е да приложите тези планове и да се съсредоточите върху това, което искате да създадете за себе си.

Козирог: четвъртък, 21 август

Станете защитник на промяната, Козирог. Луната ще се съчетае с Меркурий в Лъв в четвъртък, 21 август, насърчавайки трансформация и промяна. Усещали сте този тласък през последните няколко месеца, но не сте били съвсем сигурни какво да правите или кога ще се появи катализатор. Когато Луната се изравни с Меркурий, най-накрая ще разберете, че промяната, която сте усещали, се е натрупвала във вас самите.

Настъпила е драматична промяна в това, което искате за себе си, за живота си или по отношение на конкретна ситуация. Вече сте обработвали тези чувства, така че когато настъпи този божествен момент, доверете се на способността си да се застъпвате за промяната, която искате, и знайте, че винаги ще излезете по-добри от другата страна.

Водолей: неделя, 24 август

Не винаги можеш да планираш съдбата си, Водолей. Първото Новолуние в Дева ще изгрее в неделя, 24 август, което показва желание да промениш живота си. И все пак, това е само част от историята. Това е първото от две новолуния в Дева, което ще ти помогне да промениш живота си по всички възможни начини. Второто ще се падне на 21 септември и също ще бъде слънчево затъмнение, което представлява внезапно и драматично външно събитие.

Въпреки че е важно да си поставите намерения, трябва да внимавате да не бъдете прекалено стриктни с плановете, които правите. Може би вече имате представа накъде сте насочени в този момент; обаче, трябва да проявите и гъвкавост, когато настъпи второто Новолуние в Дева. Тези Новолуния се случват в началото и края на сезона на Дева, което означава, че този период ще бъде въздействащ за вас. Уверете се, че сте отворени за промяна, тъй като тази енергия е предназначена да ви освободи от това, което ви е възпирало да изберете съдбата си.

Риби: сряда, 20 август

Прегърнете творческата си страна, мили Риби. В сряда, 20 август, Луната и Венера ще се подредят в Рак, носейки възможност за радост, романтика и творчество. Луната представлява не само вашата интуиция, но и вашата духовна страна, така че е важно да създадете пространство за това как се свързвате с Вселената.

Помислете за изграждането на олтар или за поставяне на намерение, тъй като тази енергия ще бъде засилена от престоя на Юпитер в Рак през 2026 г. Предопределено ви е да използвате своята духовност и креативност, за да промените света и да създадете живот, който обичате. Винаги ще има разсейване или причини, поради които не можете да започнете, но става въпрос за това да изберете да отделите време, за да преследвате това, което вече знаете в сърцето си, че сте предопределени да правите.





