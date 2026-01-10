Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 12-18 януари 2026

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 12 до 18 януари 2026 г. носи неочакван обрат на събитията. Необходим е само един миг, за да промените посоката на живота си напълно.

Въпреки че този един момент обикновено се гради с години, не подценявайте важността на едно решение. Именно в тези моменти вселената се настройва във ваша полза. Тази година започна с гръм и трясък и тази енергия продължава през цялата седмица. Имате възможност да се възползвате от ново начало с Новолунието в Козирог в неделя, 18 януари. Уран и Сатурн също са в последния етап от своите транзити, носейки невероятни възможности и усещане за божествено съвпадение на времето.

Да се ​​възползваш от момента не означава, че всичко е решено. Нито пък означава, че се чувстваш сякаш си се трансформирал напълно в нов етап от живота си. Но дълбоко в душата си усещаш как нещо се променя. Знаеш, че това е важен момент и катализатор за всичко, което предстои.

Влезте в седмицата с осъзнатост и готовност да кажете „да“ на вселената. Позволете си да поемате рискове, когато ви бъдат представени, и не се зацикляйте на конкретен план или резултат. Вие сте на път да проявите късмет, изобилие и невероятна радост в живота си, но трябва да се доверите, че вселената винаги знае по-добре от вас. Някои събития може да са неочаквани, но душата ви знае, че това е всичко, за което винаги сте били предназначени.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: неделя, 18 януари

Всичко се нарежда по най-добрия възможен начин, скъпи Овни. Новолунието в Козирог изгрява в неделя, 18 януари. Работите с щастливата енергия на стелиума на Козирог от началото на годината, но тази седмица е моментът, в който най-накрая всичко се нарежда.

Работили сте по стартирането на нов проект, по намирането на нова работа или по определянето на целта ви . С целия труд, който сте вложили, заслужавате да получите награда и за ваш късмет тя най-накрая идва. Използвайте енергията тази седмица, за да изковате новото начало, към което сте работили. Кажете „да“ на невероятна нова работа, завършете кандидатурите си за колеж или пуснете тази нова идея в света. Това е вашата седмица, в която да блеснете.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: неделя, 18 януари

Време е да превърнете мечтите си в реалност, Телец. В неделя, 18 януари, Новолунието в Козирог изгрява, носейки щастливо ново начало в живота ви. За вас енергията на Козирог управлява късмета, изобилието и пътуванията. Тъй като тази енергия е толкова разпространена от началото на годината, голяма част от усилията ви са били насочени към това да продължите напред по един заземен, но вълнуващ начин.

Тази енергия достига своя връх с Новолунието в Козирог, позволявайки ви да постигнете напредък и да направите крачка към осъществяването на мечтите си. Това е вашият знак от вселената да освободите всяка стагнация в живота си и да поемете шанс да имате всичко, което някога сте искали. Нищо не ви пречи да живеете живота, за който мечтаете.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 17 януари

Поемете риск в непознатото, Близнаци. Венера, планетата на изобилието, любовта и удовлетворението, преминава във Водолей в събота, 17 януари, като по този начин започва един изключително щастлив и приключенски период в живота ви. За вас енергията на Водолея управлява късмета, новите начала и живота, с който се чувствате свързани.

Тази седмица е важно да имате предвид качествата на Водолея . Въпреки че е въздушен знак като вас, той е и дълбоко нетрадиционен. Водолей ви насърчава да прегърнете свободния си дух, да поемете риск и да видите накъде води пътят. Всичко е въпрос на учене чрез опит. Венера остава във Водолей до 10 февруари, помагайки ви да прегърнете късмета, независимо къде ви води сърцето ви.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: събота, 17 януари

Рак, ти е писано да обичаш живота си. Заслужаваш да живееш живот, който обичаш, без да се страхуваш, че трябва да жертваш едно нещо, за да имаш друго. Време е да приемеш този факт.

В събота, 17 януари, се появява божествена възможност, тъй като Слънцето в Козирог се подравнява със Сатурн в Риби. Макар че това може да повлияе положително на романтичния ви живот, става въпрос и за това най-накрая да почувствате, че имате всичко. Опитайте се да се съсредоточите върху това, което влиза в живота ви или възниква през този период, тъй като ще трябва да кажете „да“ на възможността. Уверете се, че действията ви съответстват на това, което знаете, че заслужавате. Това е вашият шанс да проявите живот, който обичате.

Най-щастливият ден от седмицата за Лъв: четвъртък, 15 януари

Прави това, което захранва душата ти, Лъв. От 2018 г. насам в кариерата или образованието ти са настъпили много промени. Макар че не всички от тези промени са били желани, те са били необходими. Сега се намираш в изключително щастлив период от време, когато всичко, което си въвеждал, най-накрая води до дестинация, по-красива, отколкото си могъл да си представиш.

В четвъртък, 15 януари, Венера в Козирог се изравнява с Уран в Телец, което ви дава възможността да избирате какво захранва душата ви, без да жертвате благополучието или други мечти. Независимо дали започвате работа дистанционно, сменяте специалността си или се стажирате в чужбина, тази възможност е едновременно доходоносна за кариерата ви и полезна за целия ви живот.

Най-щастливият ден от седмицата за Дева: неделя, 18 януари

Избери радостта, Дева. Важно е да имаш нагласа за растеж, но също така не искаш да се зацикляш в цикъл, в който никога не чувстваш, че това, което правиш, е достатъчно. Можеш да осъзнаеш, че никога няма да спреш да растеш, като същевременно си дадеш пространство да оцениш кой си и какво си постигнал досега. Да можеш просто да бъдеш е също толкова важно, колкото и да осъзнаеш следващата планина, която искаш да изкачиш.

С изгряващото Новолуние в Козирог в неделя, 18 януари, опитайте се да възприемете енергия на лекота и радост в живота си. Позволете си да си починете и да почувствате, че сте направили достатъчно. Позволете си да се насладите на живота си, без да мислите какво бихте могли да направите по-нататък, за да го подобрите. Нека този момент бъде момент на благодарност. Винаги си била достатъчна, Дева.

Най-щастливият ден от седмицата за Везни: четвъртък, 15 януари

Везни, отиди там, където те ценят. Да оставиш това, което познаваш, е трудно, но да останеш там често е още по-предизвикателно. Напоследък около домашния ти живот е залят много енергия, което подсказва, че има нещо, което се опитваш да установиш или да подобриш. Независимо дали става въпрос за опит да накараш връзка да проработи или да се установиш на ново място, този процес обгръща живота ти напоследък.

И все пак, тъй като Венера в Козирог е в тригон с Уран в Телец в четвъртък, 15 януари, най-накрая ще почувствате, че можете да направите промените, които са във ваш интерес. Независимо дали става въпрос за преместване, промяна на романтичния ви живот, за да се чувствате оценени, или определяне на курс към нова посока в живота ви, вие ще бъдете подкрепени в тази нова глава. Колкото и страшна да е промяната, знайте, че тя се случва с по-висша цел. Отидете там, където сте ценени и не се отнасят с вас като с неудобство.

Най-щастливият ден от седмицата за Скорпион: понеделник, 12 януари

Бъдете безмилостни в преследването на мечтите си, Скорпиони. Въпреки че имате силата да проявите най-добрия си живот, често позволявате на задълженията да ви спъват. Това обаче е съвсем нова година и най-важното – едно съвсем ново аз. Спрете да играете по правилата на другите или да мислите, че в края на всичко ви очаква награда, ако пожертвате мечтите си.

На 12 януари имате шанс да се разбунтувате срещу това, което ви спъва. Астрологичната енергия на понеделник ви помага най-накрая да отстоявате себе си по начините, по които е необходимо. И все пак, това е и революционен период, който ви помага да се излекувате и да поставите себе си на първо място, за веднъж. Това е вашата ера на най-накрая да изберете себе си .

Най-щастливият ден от седмицата за Стрелец: събота, 17 януари

Стрелец, слушай душата си. В събота, 17 януари, Слънцето в Козирог се изравнява със Сатурн в Риби, помагайки ти да направиш важна крачка към живота, който искаш. Слънцето в Козирог осветява интуицията ти. В същото време Сатурн в Риби носи награди за цялата работа, която си вършил в личния си живот от 2023 г. насам.

Може да се преместите в собствено жилище, да си купите дом или най-накрая да осъзнаете, че искате нещо по-добро за себе си от това, с което сте били отгледани. Това е дълбоко интуитивен период, така че трябва да се вслушате във вътрешното си аз . Очаквайте промени около дома, романтиката и с кого се обграждате, но знайте, че това, което идва сега, е част от живота, който винаги сте заслужавали.

Най-щастливият ден от седмицата за Козирог: неделя, 18 януари

Това е вашето емоционално нулиране, скъпи Козироги. В неделя, 18 януари, Новолунието изгрява във вашия зодиакален знак, създавайки пространство за емоционално нулиране и ново начало. Докато сте били заети с празнуването на рождения си ден, вие също така преминавате през период на размисъл относно това кой сте се превърнали и накъде искате да отиде животът ви. Това завършва с Новолунието в Козирог, което ви помага да се освободите от всичко от миналото и да си поставите нови намерения за бъдещето .

По това време би трябвало да се чувствате по-леки и по-способни да постигнете напредък по отношение на това, което искате да представлява за вас предстоящата година. Опитайте се да си дадете малко тихо време, за да изследвате това пространство чрез водене на дневник или лунен ритуал. Това е вашият шанс да си дадете чисто начало, за да можете да посрещнете благословиите на 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за Водолей: събота, 17 януари

Бъдете отворени за приемане, Водолей. Венера, планетата на любовта, изобилието и красотата, преминава във Водолей в събота, 17 януари, носейки невероятна ера на възможности. Венера във вашия зодиакален знак помага за подобряване на физическия ви вид, както и на енергийния ви. Това ви позволява да привличате без усилие и да чувствате, че можете бързо да проявите намеренията си.

Венера остава във Водолей до 10 февруари, което ви позволява да привлечете нови възможности, взаимоотношения и късмет в живота си. Това е и част от изграждащия се стелиум на Водолея , който ще достигне своя връх по-късно този месец. Мечтайте смело и бъдете отворени за живот, по-велик от този, който някога сте си представяли.

Най-щастливият ден от седмицата за Риби: вторник, 13 януари

Разширете перспективата си, скъпи Риби. Във вторник, 13 януари, Луната в Скорпион се подравнява с Венера в Козирог, носейки нови идеи, мечти и хора в живота ви. От началото на годината срещате нови хора и разширявате социалния си кръг. Това неизбежно е променило и вашата гледна точка за живота.

Под Луната в Скорпион се заражда ново чувство или мечта, която ще ви помогне да се насочите към ново начало в живота си. Това може да включва лична връзка или може би внезапна възможност. Не се придържайте твърде стриктно към никакъв план и си позволете да разширите перспективата си за това как всъщност може да изглежда най-добрият ви живот.