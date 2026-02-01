Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 2 – 8 февруари 2026 г

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 2 до 8 февруари 2026 г. носи интензивни емоции, тъй като сте призовани да се издигнете и да се възползвате от възможностите пред вас.

На 3 февруари Уран преминава директно в Телец. Тази енергия ви помага да осъзнаете, че това, което е предназначено за вас, всъщност е много по-добро, отколкото можете дори да мечтаете, така че обърнете внимание на това къде сте водени и бъдете готови да прегърнете неочакваното.

Тази седмица усещате как нов живот ви зове. Може да не изглежда като това, което изпитвате в момента, но е чувство, от което не можете да се отървете. Това не е просто интуицията ви, а версия на вас самите, която знае какво е възможно, ако слушате и предприемате действия. Отделете време в следващите дни, за да се вслушате в това, което идва. Запишете си какво е усещането, че ви зове, и си дайте възможност да предприемете действия.

Предстоящата седмица носи интензивност на интуицията и емоциите. И все пак, има и нещо мистично в това накъде ви насочват. Навлизате във фаза на проявление и драматични промени, които започват в най-щастливия ден за вашия астрологичен знак тази седмица.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 6 февруари

Овни, често подценявате интуицията си или се опитвате да намерите логична причина зад нея. И все пак, когато вселената говори, това не винаги има смисъл. С навлизането на Меркурий в мистичните води на Риби в петък, 6 февруари, вашата интуиция и връзка с вселената се засилват. Това води до огромни прозрения, нови идеи и божествено напътствие.

Изключително важно е да отделите време, за да се свържете с висшето си аз . Не отхвърляйте никакви идеи като твърде пресилени или невъзможни. Вместо това, насочете се към тази фаза от живота си, особено след като Сатурн и Нептун са в Овен на 13 февруари. Това може да ви помогне да разберете какво е предназначено да донесе тази фаза в живота ви и да ви насочи към важни и щастливи промени.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: четвъртък, 5 февруари

Нека гласът ви бъде чут в четвъртък, 5 февруари, Телец, когато Слънцето във Водолей и ретроградният Юпитер в Рак ви дадат възможност за растеж и признание в кариерата. Слънцето във Водолей е във вашия професионален сектор, докато Юпитер влияе върху комуникацията ви. С ретроградния Юпитер в момента, може да получите възможност да отстоявате себе си по начин, по който не сте го правили преди.

В следващите дни не позволявайте на нещата на работа да се провалят, особено ако някой се опитва да си припише заслугите за работата или идеите ви. Тази енергия е свързана с това да стъпите в позиция да бъдете напълно видени. Но за да направите това, ще трябва да се изправите и да заявите гласа си. Застъпвайте се за това, което заслужавате, Телец.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: вторник, 3 февруари

Близнаци, сега е безопасно да се доверите отново на себе си . От 2018 г. насам Уран преминава през Телец. Това е период, в който се учиш какво означава да се довериш на себе си, дори и да няма нищо логично в подкрепа на това. Тъй като Уран заема директно в Телец във вторник, 3 февруари, навлизате в мощна фаза на проявление и сигурност на душевно ниво.

Уран завършва своя цикъл, докато се готви да премине в Близнаци. Но преди това да се случи, той ви помага да вземете важни решения в живота си и да изградите нова връзка с вътрешното си аз. Време е просто да се доверите на чувствата си и на посланията, които получавате от Вселената. Уран може да донесе някои неочаквани обрати през последните си месеци в Телец, но стига да се доверите на себе си, тогава е време да проявите живота, който винаги сте искали.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: сряда, 4 февруари

Това е дълбоко лично, Рак. Юпитер за първи път влезе във вашия знак през 2025 г. , давайки началото на ера на вътрешно разширение. В Рак Юпитер ви помага да цените това, което сте, да поемате нови шансове и да не се подценявате за това, което можете да постигнете. Тази енергия ви помага да видите възможностите, които ви заобикалят, и да осъзнаете, че дължите на себе си да създадете точно това, което винаги сте желали.

В сряда, 4 февруари, Луната в Дева се подравнява с ретрограден Юпитер в Рак, което дава начало на мощно време, за да изразите желанията си. Необходима е директна комуникация. Позволете си да се разширите във всички места, за които някога сте се съмнявали. Знайте, че това дълбоко лично време е свързано с това да не се възпирате повече от съдбата си.

Най-щастливият ден от седмицата за Лъв: вторник, 3 февруари

Позволете си да повярвате в ново начало, скъпи Лъве. Във вторник, 3 февруари, Уран заема директно място в Телец. От 2018 г. насам Уран донесе много промени в професионалния ви живот. Макар че не всички от тези промени бяха приятни, те бяха необходими, дори и да не сте виждали целта им по онова време.

Уран остава директен в Телец до 25 април, носейки нова ера на кариерно израстване и успех. Това може да ви помогне да получите работата на мечтите си, най-накрая да получите заслужените отличия или повишението, за което мечтаете. Това, което идва сега, е част от нова глава и целта на всичко, през което сте преминали през последните години.

Най-щастливият ден от седмицата за Дева: събота, 7 февруари

Прави това, което е най-добро за теб, Дева. В момента си обгърната от огромна енергия, която те подтиква да обърнеш внимание на това, от което се нуждаеш и което е във твой интерес. С тази енергия може да е неудобно да се работи, тъй като тя те кара да оставиш настрана желанието да контролираш ситуациите и вместо това да започнеш да се фокусираш върху себе си. И все пак, това е, което трябва да направиш, за да бъдеш в хармония с Вселената.

В събота, 7 февруари, Луната във Везни прави тригон с Венера във Водолей, което ще доведе до нов начин за дефиниране на богатството и изобилието в живота ви. Това не е изтощителната и контролираща енергия, която сте влагали в кариерата си преди. Това е по-мека енергия, която ви помага да приоритизирате благополучието си. Помислете за пасивни потоци от доходи , дистанционна работа, повече време за почивка и способността да намерите истински баланс в живота си.

Най-щастливият ден от седмицата за Везни: петък, 6 февруари

Везни, оставете се да тече с вселената, вместо да се борите срещу нея. От петък, 6 февруари, Меркурий е в Риби, което ви помага да намерите по-добър поток в живота си. Енергията на Рибите ръководи начина, по който живеете живота си и структурирате дните си. Тя ви напомня, че не можете да продължавате с темпото, с което сте вървели досега, и че копнеете за красота, тишина и мир в живота си.

Няма да се налага да жертвате успеха си, за да прегърнете тази енергия, а просто бъдете готови да се възползвате от възможностите, когато възникнат, и да продължите да се застъпвате за това, от което се нуждаете. Меркурий остава в този воден знак до 14 април като част от ретроградното си движение, така че не се изненадвайте, ако се появи отново предишен проблем или предложение. Това е вашият шанс да изберете различно и да прегърнете потока на Вселената.

Най-щастливият ден от седмицата за Скорпион: понеделник, 2 февруари

Има по-добър начин да постигнеш успех, Скорпиони. Търсиш посока в кариерата си и веднага след пълнолунието в Лъв, то най-накрая настъпи. Пълнолунието достигна своя връх на 1 февруари, но все още усещаме присъствието му в понеделник, 2 февруари. Този лунен транзит ти помага да видиш нов път в професионалния си живот. Не подценявай интуицията си или това, което идва през това време, тъй като това ще стане актуално, след като Юпитер премине в Лъв през летните месеци.

Енергията на Луната в Лъв ви помага да разберете от какво се нуждаете от кариерата си, не само по отношение на успеха, но и за цялостното ви житейско удовлетворение. Това може да ви помогне да се възползвате от ново предложение, да направите план за следващия етап от кариерата си или да започнете да работите от вкъщи. Успехът не се определя само от работата, която вършите, но и от живота, който сте в състояние да живеете.

Най-щастливият ден от седмицата за Стрелец: сряда, 4 февруари

Търси смисленото, Стрелец. Вече не можеш да се чувстваш удовлетворен от повърхностното. Не можеш да се заблуждаваш, че една заплата е достатъчна. Копнееш за живот, живян целенасочено. В сряда, 4 февруари, тази енергия е насочена към професионалния ти живот, тъй като Луната в Дева се подравнява с ретрограден Юпитер в Рак.

Юпитер е отговорен за тази промяна към по-голям смисъл и цел . Когато се изравни с Луната в Дева, вашите нужди и чувства относно кариерата ви стават ясни. Не се опитвайте да отхвърлите това ново осъзнаване или да се разубеждавате да не поемете живота си в нова посока. Вие сте предназначени да постигнете успех и да чувствате, че живеете в рамките на своята божествена цел.

Най-щастливият ден от седмицата за Козирог: петък, 6 февруари

Козирог, това, което казваш, има силата да промени живота ти. Меркурий се премества в Риби в петък, 6 февруари, запалвайки мощна фаза на комуникация в живота ти. Меркурий в Риби ти помага да се настроиш към вътрешната си истина и емоции, но също така представлява мощна фаза в кариерата ти. Това е невероятно време за представяне, договаряне на договори и най-накрая да бъдеш видян точно такъв, какъвто си.

Меркурий е в Риби до 14 април и е ретрограден от 26 февруари до 20 март. Използвайте времето от сега до 26 февруари, за да преговаряте и да изразите във вселената това, което се надявате да получите. По време на ретрограден период прецизирайте плановете и целите си, така че от 20 март до 14 април да можете да видите резултатите от усилията си.

Най-щастливият ден от седмицата за Водолей: петък, 6 февруари

Изобилието не се основава само на богатството, Водолей. В петък, 6 февруари, Меркурий преминава в Риби. Въпреки че това може да показва увеличение на богатството или финансовите възможности, внимавайте да не обвързвате изобилието с парите през този период. Този транзит е предназначен да ви помогне да разберете какво наистина цените в живота си.

Помислете какво би означавало да живеете изобилен живот, така че докато Меркурий е ретрограден в Риби от 26 февруари до 20 март, да можете да започнете да правите корекциите, които ще ви помогнат да се чувствате наистина удовлетворени . Не става въпрос само за баланса в банковата ви сметка, но и за вашето щастие, психично здраве и как използвате свободното си време.

Най-щастливият ден от седмицата за Риби: неделя, 8 февруари

Прегърнете мъдростта на висшето си аз, Риби. В неделя, 8 февруари, Северният възел в Риби се подравнява с Луната в Скорпион, помагайки ви да разберете съдбата си. От 2025 г. Северният възел е във вашия зодиакален знак, подтиквайки ви да се превърнете в нова версия на себе си. Въпреки че това донесе предизвикателства, сега започва да дава награди.

Със Северния лунен възел , управителят на вашата съдба, във вашия зодиакален знак, вие се подготвяте за нов и щастлив живот. Когато Северният лунен възел се подравни с Луната в Скорпион, очаквайте да получите предложение или интуитивно послание за ново начало, което трябва да прегърнете. Уверете се, че почитате накъде сте водени, тъй като навлизането в съдбата ви е въпрос на съзнателен избор.