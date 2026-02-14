Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 16-22 февруари 2026 г

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 16 до 22 февруари 2026 г., възвестява началото на Портала на Затъмнението и невероятна възможност да проявите по-голям късмет в живота си.

Новолунието и слънчевото затъмнение във Водолей ще се случат във вторник, 17 февруари. Това е изключително силно затъмнение и началото на нов цикъл, пише iwoman.bg. Докато новолунието предлага възможност за поставяне на нови намерения и прегръщане на свежи начала, слънчевото затъмнение добавя мощна енергия с уайлдкард.

Слънчевите затъмнения са известни с това, че носят неочаквани събития и внезапни промени. Този транзит отвежда живота ви в нова и щастлива посока. Водолей е бунтарят с кауза. Новолунието и слънчевото затъмнение в този въздушен знак сигнализират за пристигането на съдбата, макар и не по начина, по който може би сте очаквали.

Рядко срещаната конюнкция на Сатурн и Нептун в Овен се случва в петък, 20 февруари. Сатурн и Нептун не са се срещали в Овен от 1703 г., създавайки драматичен фон за рядко и значимо съвпадение. Докато Сатурн въвежда нова област на отдаденост и усилия, Нептун помага да се изясни кое е реално. Това е дълбок момент, който носи голям късмет.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 20 февруари

Това е вашето духовно прераждане, скъпи Овни. В петък, 20 февруари, Сатурн и Нептун се сливат във вашия зодиакален знак, започвайки нов процес на вътрешна трансформация. Тази енергия ви помага да разберете по-добре себе си, да разпознаете кое е реално и да изковате нови вярвания за това, което е възможно в този живот.

Сатурн и Нептун остават в Овен заедно до април 2028 г. Работите с тази енергия през следващите две години, но този момент е вашето пробуждане. Отделете време за себе си и потърсете уединение , за да размишлявате, да водите дневник или да медитирате. Това, което възниква през този период, е ключово за следващите години и влияе върху хода на живота ви.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 17 февруари

Телец, обърнете внимание накъде сте насочени. Във вторник, 17 февруари, Новолунието и Слънчевото затъмнение ще бъдат във Водолей. Новолунието сигнализира, че настъпва ново начало, особено в професионалния ви живот или висшето образование. Слънчевото затъмнение обаче представлява събитие, което не сте могли да предвидите. Този транзит е предназначен да ви помогне да промените траекторията си.

Бъдете отворени за нов и смислен път и разберете, че колкото и да се съпротивлявате на промяната, не можете да я спрете . Това е щастлива енергия, но трябва да останете адаптивни, за да се възползвате максимално от нея. Обърнете внимание на това, което възниква, и изберете това, което резонира. Запазете място за неочакваното, тъй като каквото и да се случи по време на това лунно събитие, е свързано с това да ви помогне да постигнете съдбата си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 18 февруари



Този път усещането е различно, Близнаци. Сезонът на Рибите започва в сряда, 18 февруари, с което ще се съсредоточите върху професионалния си живот. Макар че Рибите управляват духовната ви цел и кариера, това е и област, в която е трябвало да инвестирате много работа.

Сатурн беше в Риби от 2023 г. до 13 февруари 2026 г. Това беше фаза на огромен растеж за вас, но не винаги беше лесно. Сега, когато сезонът на Рибите започва отново, вие сте свободни от властта на Сатурн, което означава, че този път се усеща различно. Ограниченията се стопяват, напредъкът е постигнат и резултатите, към които сте се стремили, внезапно се материализират.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: събота, 21 февруари

Уважавайте това, което искате за себе си, Раци. Луната в Овен се подравнява с Марс във Водолей в събота, 21 февруари. Това е важен момент да размислите как се чувствате в живота си. Луната в Марс активира вашата интуиция и емоции, свързани с вашите цели. Вместо да позволявате на другите да насочват пътя ви, сте призовани да прегърнете това, което искате за себе си, и да предприемете действия.

Докато Луната ви помага да разберете какво искате, Марс във Водолей ви помага да трансформирате всяка ситуация в такава, която действително отговаря на вашите нужди. Това може да повлияе положително на вашата кариера, образователни избори и живот като цяло. Трябва само да се уверите, че наистина поставяте себе си на първо място.

Най-щастливият ден от седмицата за Лъв: четвъртък, 19 февруари

Създай пространство, където всичко да се събере, Лъв. От 2018 г. насам преживяваш огромни промени в кариерата и професионалните си цели . Независимо дали вече си работил или все още учиш в колеж, този период е белязан от това, че избираш това, което е в най-голямо съответствие с душата ти.

Това се дължи на Уран в Телец, който преминава през тази област от живота ви. Този транзит кара това, което не е предназначено за вас, да изчезне, оставяйки ви място да осъществите мечтите си. Уран в момента преминава през последните си седмици в Телец, представлявайки пътуване в живота ви, което се осъществи.

В четвъртък, 19 февруари, Луната в Риби се подравнява с Уран в Телец, което ви позволява да се чувствате позитивно относно това къде се намирате в живота си. Сега разбирате целта на минали събития. Отворени сте за промяна, което е точно необходимо, за да се сбъднат мечтите ви.

Най-щастливият ден от седмицата за Дева: петък, 20 февруари

Нищо не е същото след това, Дева. В петък, 20 февруари, Сатурн е в съвпад с Нептун в Овен. Тези планети не са нежни, както бяха в Риби. Вместо това, те предоставят драматичен момент, който да ви помогне да пренасочите пътя си.

Това, което ще се случи тази седмица, е изненадващо и дори може да ви накара да се запитате за всички ваши житейски избори. Вероятно ще ви е необходимо време, за да го обработите, но знайте, че това, което ще се случи през този период, е за ваше най-голямо благо. Бъдете внимателни какво или кого се опитвате да контролирате , както и колко лесно приемате възможностите за промяна. Изключително важно е да се предадете накъдето ви отвежда това, дори ако неизвестното изглежда обезсърчително.

Най-щастливият ден от седмицата за Везни: неделя, 22 февруари

Призовете ерата на мекота, Везни. Венера в Риби е в тригон с ретрограден Юпитер в Рак в неделя, 22 февруари, което ще ви даде възможност да създадете по-голям баланс и мекота в живота си. Темите за грижа за себе си и подхранване са от съществено значение през това време.

И все пак, когато Венера се среща с Юпитер, тази енергия е съсредоточена около вашата кариера и професионален път. Не участвайте в никакви стари истории за това какво трябва да жертвате, за да постигнете успех. Направете избори, които подкрепят вашето благополучие, знаейки, че кариерата ви трябва да ви позволява да живеете живота на мечтите си, а не да го ограничава.

Най-щастливият ден от седмицата за Скорпион: понеделник, 16 февруари



Можеш да имаш всичко, Скорпионе. В понеделник, 16 февруари, Меркурий в Риби прави тригон с ретрограден Юпитер в Рак, което ще даде начало на период на късмет и творчество. Меркурий в Риби представлява това, което искаш за себе си, докато Юпитер в Рак ти помага да се върнеш към предишни мечти, за да можеш най-накрая да предприемеш действия по тях.

Тази енергия може да е специфична за определена романтична ситуация, но може да представлява и разширяването на целта на живота ви . Съсредоточете се върху това, което някога сте искали за себе си. Юпитер в Рак ви помага да го осъществите, но трябва да вярвате, че можете да имате всичко и, разбира се, да сте готови да предприемете действия.

Най-щастливият ден от седмицата за Стрелец: петък, 20 февруари

Не е нужно да бързате с това, което е писано за вас, Стрелеци. Сатурн и Нептун образуват съвпад в Овен в петък, 20 февруари. Сатурн и Нептун пристигат като тласък за вашата интуиция и живот. Тази енергия носи момент на яснота, който променя хода на живота ви. Може да не е очаквано, нито желано в момента, но ви помага да постигнете всичко, за което сте мечтали.

Въпреки че цялата тази енергия е положителна, внимавайте да не бързате с процеса. Направете пауза, помислете и отделете време за решенията, които вземате, защото импулсивността никога не води до вашата съдба.

Най-щастливият ден от седмицата за Козирог: вторник, 17 февруари

Бъдете отворени за нови начини за печелене на пари , Козирог. Във вторник, 17 февруари, Новолунието и Слънчевото затъмнение във Водолей ще се издигнат. Макар че тази енергия влияе положително на това как се чувствате към себе си, тя е и покана да подходите към финансите си с иновации.

Новолунието и слънчевото затъмнение носят внезапна и нова възможност. Това е шанс да подобрите финансите си и да привлечете по-голямо богатство по начин, който първоначално не сте планирали. То може да се появи чрез нова бизнес перспектива, предложение за работа или инвестиционна възможност. Вместо да се придържате само към това, което смятате за гарантирано, опитайте нещо ново. Резултатите си заслужават всеки риск, който поемате.

Най-щастливият ден от седмицата за Водолей: вторник, 17 февруари

Водолей, съдбата ти си струва всичко, през което трябва да преминеш, за да я постигнеш. Очаква те голям зов за събуждане, тъй като Новолунието и Слънчевото затъмнение ще настъпят във вторник, 17 февруари, във твоя знак. Това е част от нов цикъл, който ще ти помогне да промениш начина, по който мислиш за себе си и за живота, който си създал.

Този транзит носи обещанието за това, което е предназначено за вас, но трябва да преминете през изцеление и потенциални предизвикателства, за да го получите. Не се отказвайте от себе си или от мечтите си, защото тази енергия наистина променя живота ви към по-добро.

Най-щастливият ден от седмицата за Риби: четвъртък, 19 февруари

Вземете мерки по отношение на идеите си, Риби. В четвъртък, 19 февруари, Луната в Риби се подравнява с Уран в Телец. Уран е в този земен знак от 2018 г. и ви е помогнал да преоткриете себе си и кариерата си. Сега, докато Уран се готви да премине в Близнаци на 25 април, започвате да виждате как усилията ви дават резултат.

Луната в Риби и Уран в Телец носят божествено прозрение за това накъде трябва да се движите оттук нататък. Тази енергия помага да предприемете действия по вашите идеи и да знаете, че никога не е твърде късно да живеете живота, който ви е предопределен.