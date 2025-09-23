Наказаният треньор на „Банско“ Б. Хазуров: 0:0 с „Левски“ не е окей

„Банско“ и „Левски II” се занулиха на ст. „Свети Петър“ под Тодорка, което изнерви допълнително наставника на козлите Борислав Хазуров, наказан да не води отбора си от пейката за натрупани картони. За домакините това е четвъртият последователен двубой без загуба и втори пореден, завършил с ялово реми. Сините младоци пък навъртяха в последните шест кръга 3 победи, 1 равенство и 1 загуба, което ги нарежда в средата на таблицата с 2 т. пред курортистите, но и с мач по-малко. За подялбата на точките повече трябва да съжаляват банскалии с оглед на пропуснатите ситуации пред противниковата врата.

„Получи се мач, в който го нямаше заряда в двубоите от началото на сезона. Като цяло се справихме в защита и в халфовата линия, но в атака ни липсваше концентрация и агресия и изпуснахме доста чисти ситуации, които вкарвахме преди. Трябва да се подобрим в тази насока. Не съм доволен от точката, защото „Банско“ винаги играе за победа, а и като се има предвид, че сме домакини, резултатът не е окей“, коментира Б. Хазуров.

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Слаев, Лечов, Невес, Л. Христов, Р. Иванов, Еринин /69-Маринополиев/, Чолев /46-Проев/, Вл. Златинов /75-Фикийн/, Шериф /83-Либяховски/.

„ЛЕВСКИ II”: Владимиров, Мотев, Добрев, Лазаров, Кръстев, Манов, Грънчаров, Стоилов, Атанасов /73-Котев/, Калчев /90+2-А. Георгиев/, Йовон /89-Манчев/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





