Наказания изправят „Вихрен“ пред сложен ребус срещу чуковете на Стадиона на мира

Без централния бранител Иван Арсов и полузащитника Веселин Любомиров, които са наказани, излиза в неделя „Вихрен“ на Стадиона на мира в Перник. Основният проблем пред старшията Борислав Кьосев е кой да партнира на Мартин Бачев в ядрото на отбраната. Нигериецът Даниел Кикиово е на само две тренировки през седмицата, останалите опции са младият Адриян Видинов и Томи Костадинов, който навъртя немалко мачове в ариергарда в мандата на Наджи Шенсой. Предвид краткото разстояние до миньорския град бяло-зелените ще пътуват в деня на мача. „Вихрен е много сериозен отбор. Аз вече се изправих веднъж срещу тях с втория отбор на ЦСКА и тогава ги победихме. Но въпреки всичко те имат много опитни играчи, много добър треньор и играят добър футбол. По никакъв начин не можем да си мислим, че ни чака лесен двубой. Всъщност изобщо няма лесни срещи. Това, което се опитваме да вменим на състезателите, е, че когато носиш емблемата на „Миньор“, трябва да се раздаваш във всеки един момент. Публиката също е взискателна, отборът е исторически, а и Перник е футболен град. Затова трябва да направим всичко възможно да сме с високо вдигната глава след всеки мач и да печелим по-често“, заяви след дебюта си начело на чуковете Владимир Манчев. Бившето крило на армейците има кадрови проблеми преди сблъсъка с еделвайсите. Дясното крило Александър Александров, халфът Георги Ангелов и защитникът Павлин Чиликов са трайно контузени, докато Йордан Йорданов изтърпява наказание.

Т. Костадинов /сн. 1/ е опция за заместник и на двамата наказани, докато А. Видинов /сн. 2/ може да си партнира с М. Бачев в ариергарда

Интересна е статистиката между съперниците през XXI век. Санданчани записаха 2 победи в 2-та мача през сезон 2004/05 г. в „Б“ група, за да последва жълто-черна доминация 6 от 6 на ниво „А“ група, Трета лига и турнира за купата на България.

СТАНЧО СТАНЧЕВ