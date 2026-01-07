Накарайте градината си да цъфти и расте, като се подготвите още сега

Топ теми

 Средата на зимата е и за ентусиазирания любител градинар няма много работа за вършене в градинското му царство. Но ако искате да свършите градинска работа по това време на годината, има една малка задача, която можете да изпълните сега – да засадите семена.

Някои видове зеленчуци, като например градинското зеле, карфиолът и марулята, могат да бъдат засаждани под стъкло през януари. Ако са ви останали стари семена на зеленчуци вкъщи, трябва да ги използвате само ако са за зеленчуци с гладка кожа, като предварително направите тест за покълване. За да направите това, просто навлажнете парче попивателна или кухненска хартия, разстелете няколко семена върху нея и следете дали след време семената ще започнат да покълват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАННА СЕИТБА

Някои летни цветя вече могат да бъдат ранно засети и сега. Ако искате да култивирате здравец или циганче сами, трябва да започнете сега. Имайте предвид все пак, че ако култивирате пролетни растения сами, ще ви е нужно място за култивиране, като оранжерия, парник или достатъчен брой топли вътрешни первази на прозорци. Ако нямате достатъчно място, най-добре е да оставите култивацията на зеленчуци и балконни растения за професионалистите.
Вероятно най-големият проблем, ако гледате цветя от семена сами, е липсата на дневна и слънчева светлина по това време на годината. Това може да доведе до лошо качество на растението и много слабо развитие. Фините семена и семената, които се нуждаят от светлина, за да покълнат, не бива да бъдат покривани и се нуждаят от дори още повече внимание от едрите семена. За да сте сигурни, че семената не са засети твърде близо едно до друго, препоръчваме да смесите фините семена с малко пясък. Оптималната температура на покълване тук е между 14 и 18°C. Уверете се, че има достатъчно светлина и въздух. След като се развият първите листенца на семките, покълващите семки, които са твърде близо една до друга, трябва да бъдат пресадени по-раздалечено.

КУЛТИВИРАНЕ НА ЗИМНИ РАСТЕНИЯ

Семената на зимните растения, като кукуряк, флокс, самакитка и тинтява, обичат да са на студено. Те трябва да преминат през студена фаза, така че да се разградят всички участващи в покълването вещества. Тези растения включват някои типични храсти като розите. Най-добре е да използвате студените дни през януари, за да засадите семената в почва за покълване. Все пак трябва да оставите кълновете да постоят на топъл перваз на прозорец за 2-4 седмици, преди да ги засадите под храстите. Тогава те са изложени на температура между 0 и 5°C за период от 6 до 8 седмици. Един от проблемите, свързани с култивирането на растения от семка, често е недостатъчната светлина. Също така има риск птиците да бъдат твърде бързи и да изкълват семената от земята през зимата. Уверете се, че почвата не изсъхва, след като засадите кълновете (поливайте ги!).

РАЗВЪЖДАНЕ ЧРЕЗ ИЗДЪНКИ

Друг начин за развъждане на растения е вегетативно, т.е. чрез вземане и пресаждане на отрязани части. Лесните видове с добър успех включват върби, цъфтящи касисови плодове и пълзящи рози. Отрежете издънка с дължина ок. 30 cм от дървесното растение и я засадете в тесен канал в земята, така че 2/3 от орязаното да е под почвата. Почвата трябва да е в състояние да позволява това. Най-добре е да запълните дупката със смес от земя и пясък и трябва да натиснете здраво надолу.

РАЗМНОЖАВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕНИ

Дървесните растения, като японската анемония и овчата опашка, се развъждат чрез отрязване на корените. Най-добрият месец за този вид развъждане е януари, стига да можете да стигнете до корените. Ако успеете, отрежете парче корен с дължина ок. 5 cм и го поставете в саксия, съдържаща смес от пясък и торф. Тук е важно да поставите корените в същата позиция, както са били преди в земята. За да избегнете объркването на горната и долната част на корена, може да отрежете единия край под ъгъл, а другия – право. Саксиите трябва да се държат на защитено от замръзване, но студено място. Не забравяйте да поливате редовно! Когато кълновете се хванат и започнат да се показват през пролетта, можете да ги преместите в отделни саксии, така че да имат повече място и да продължават да растат необезпокоявани.
Хубавото в развъждането на растения не е засяването на семената, а това, което се случва след това. Всеки любител градинар очаква с нетърпение през пролетта да започнат да цъфтят неговите цветя, но ако успеете да хванете растение от семка, получавате двойно вълнение.

