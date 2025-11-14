Намерението на столичен инвеститор да строи нова болница в Дамяница предизвика остри дебати на сесията на ОбС – Сандански

* Още не е тръгнал проектът и започваме на въпреки, заяви кметът Ат. Стоянов * Предложението за 50 млн. лв. инвестиция получи подкрепата от 22-ма съветници *

Работна група, в която влизат 5-имата председатели на постоянните комисии към Общинския съвет: Живко Иванов – на Комисията по бюджет и финанси, Явор Аргиров – на Комисията по устройство на територията, д-р Андрей Миладинов – на Комисията по здравеопазване, Димитрина Хаджиева-Недина – на Комисията по местно самоуправление, и д-р Христо Гушков, както и председателят на Общинския съвет Георги Батев и кметът на община Сандански Атанас Стоянов, ще трябва да изготвят проектодоговор за публично частно партньорство между община Сандански и „Софиямед Инвест”. Отвод от комисията си направи д-р Георги Панчев, неговото място зае д-р Христо Глушков. Номинираният за член на работната група Асен Гогов не успя да събере необходимия брой гласове, за да стане част от комисията. Неговата номинация бе направена от съветника Стоян Златков.

Както „Струма“ писа, намеренията на бъдещите инвеститори, собственици на „Софиямед“, са да бъде изградена нова болница в землището на с. Дамяница, като инвестицията е в размер на 50 млн. лв., по думите на кмета Ат. Стоянов.

Съветникът Антон Цанев изрази своята лична позиция, че предложената и гласувана работна група ще свърши работа. „Колеги, това, което ни се предлага, е шестица от тотото. Нашата болница е в изключително тежко състояние. Да не гледаме като „пролетарии“, а да гледаме напред, че ще се покачи нивото на здравеопазването в общината. Ще се работи по клинични пътеки, няма да е частна болница. Нашата болница ще стане като помощна за медицинска дейност. Това е най-доброто за общината. Тук идва една от най-мощните медицински институции в страната”, каза А. Цанев.

Съветниците Н. Шаламандов, Ж. Иванов и Д. Хаджиева-Недина Явор Аргиров / вдясно/

Колегата му Явор Аргиров бе на друга позиция. „Не може с лека ръка да кажем „да”. Здравеопазването е бизнес. Те искат нещо обществено да вземат и ние трябва да сме наясно и запознати какво искат от нас. Дружеството има терен с площ от 49 дка да изградят болница и да функционират самостоятелно. Те искат да наемат персонала на нашата болница, сградния фонд, активи и т.н., и срещу какво? Това трябва да ни бъде казано”, посочи Я. Аргиров.

Кметът Ат. Стоянов внесе яснота, като заяви, че инвеститорите го правят с цел да бъдат приети в общината. Те искат спокойствие и затова предлагат публично-частно партньорство, както и да се чувстват добре приети от хората. Решението ще се гласува в Общинския съвет, а работната група ще направи анализ и проект за предложение”, каза Ат. Стоянов.

Съветникът Николай Шаламандов също изрази позицията си, че инвеститорите са посочили, че разполагат със собствени финансови средства и няма да имат необходимост от допълнително финансиране. „Активите на болницата, която ще се изгради, няма да бъде предмет на залог и имат възможност да стартират веднага, да изпълнят проекта в срок до две години”, каза Н. Шаламандов и отправи питане към председателя Г. Батев какво търси този материал в дневния ред.

Кметът Ат. Стоянов репликира: „Вероятно не сте прочели материала”.

В отговор Н. Шаламандов заяви, че е прочел предложението. „Няма как да ми се обяснява, че някой иска да построи болница, като заявява, че нивото на хирургичното отделение е на трето ниво. Те търсят публично-частно партньорство между общинската болница и дружеството „Софиямед”. Те засягат персонал, сграден фонд, което е общинско”, каза Н. Шаламандов.

Кметът Стоянов заяви, че с това публично-частно партньорство ще отпадне режимът на работа по график – 15 на 15 дни във филиала в Петрич и Сандански. „Още не е тръгнал проектът и започваме на въпреки”, каза кметът.

Н. Шаламандов допълни, че е посочено в проектното предложение, че работната група ще трябва да проведе консултации, срещи и огледи на място при необходимост. И да изготви мотивирано становище и предложение до Общинския съвет.

Явор Аргиров заяви: „Доказахме, че общинско здравеопазване не може да съществува. Управителят каза 3-5 години и в този смисъл всеки един от нас е виновен, че не успяхме 20 години да задържим общинското здравеопазване преди 7 години, по време на кметуването на Кирил Котев. Но това не е пътят, защото медицинският персонал е в пенсионна и предпенсионна възраст. Ясно е, че вървим към публично-частно партньорство или частно партньорство. От така направеното предложение не става ясно какво ще е то. Да се запознаем с инвестиционното предложение на частния инвеститор и очакванията от него, какво ние ще дадем, и тогава ще трябва да коментираме. Ще се въздържа за изказването на А. Цанев, че това е най-доброто нещо. Няма как целият Общински съвет от 29 съветници да се срещне с този инвеститор и след това заедно да вземем решение”, каза Я. Аргиров.

Д. Хаджиева-Недина заяви, че нейната позиция е, че инвестиционното намерение не е достатъчно ясно. „Не са ясни правилата за публично-частно партньорство. То е добра форма за работа, но в случая инвеститорът ще строи върху собствен терен, със собствени средства. В дейността си работната група ще трябва да изясни какво се очаква от общината, какво ще е процентното присъствие на общината. Добър е подходът за създаване на работна група и тя трябва да реши какви решения да се взимат, защото последствията ще бъдат изключително важни, трябва да се походи отговорно”, каза Д. Хаджиева.

Аспарух Костадинов също взе думата: „Говорим за инвестиция за 50 милиона, ние тези хора трябва да ги носим на ръце. Въпросът ми е какво ще получи общината, но ще бъдат лекувани нашите граждани и жители в Сандански. Какво имаме ние? През 2007 г. Стефан Шарлопов направи голяма инвестиция, оттогава нищо… Дали ще дойде, или не, нека да се случи инвестицията”, каза А. Костадинов.

Съветникът Живко Иванов припомни на колегите, че преди 8 години стана обединението на двете болници. „И сега се вижда, че двойният разход ни тежи. Ние имаме база, апаратура, доктори, тук трябва да се отчете това. Трябва да се мисли за осигуряване на устойчиво здравеопазване. Това ще рече да има качествени услуги, които да създават възможност за ползване от населението на двете общини Петрич и Сандански. Да се анализира формата на публично частно партньорство, тук се говори за доболнична помощ, болница и следболнична помощ. Как ще се развиват пътеките по здравна каса, по НОИ, има много неща, които трябва да се изяснят, и те ще се решат в работните групи”, каза Ж. Иванов.

След това председателят Г. Батев подложи точката на гласуване и получи подкрепата от 22-ма съветници.

ЛИДИЯ МАНЕВА