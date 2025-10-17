Намериха канабис в две къщи в петричкото с. Крънджилница

На 16.10.2025 г. в с. Крънджилица, общ. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич са проведени действия по линия на противодействие на отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, в хода на които на различни места в необитаема къща са открити пластмасов бидон, съдържащ около 2,200 килограма сух канабис и положена да се суши около 1,500 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис. В същото село е проверено и жилище, обитавано от 47-годишен мъж от с. Първомай, където е намерен пластмасов бидон, съдържащ около 4,340 килограма суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. 47-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.