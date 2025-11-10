Намушканата от Фрико жена: Стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно, няма непосредствена опасност за живота ѝ

По чудо е оцеляла 37-годишната Инна Илиева, която беше намушкана с нож в центъра на Благоевград в петък. Заподозрян за нападението е мъж, с когото пострадалата живяла дълги години. Георги Мирчев, известен в града като Фрико, сам се е предал на полицията и е с мярка „задържане под стража”.

„Към този момент пациентката е жива, стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно и на този етап няма непосредствена опасност за живота ѝ”, заяви д-р Димитров пред Нова ТВ.

Той обясни, че жената е пристигнала в шоково състояние.

„Действията от мястото на инцидента – на хората, които са били около нея, на екипа на Спешна помощ, който е реагирал изключително бързо, а след това – и на медиците в нашата болница, са предотвратили смъртен случай”, категоричен е лекарят.

Жената е изгубила много кръв, тъй като е имала рани по шията.

„Втората сериозна кръвозагуба е от нараняване, при което ножът е прерязал ребро в лявата гръдна половина и е навлязъл в белия дроб. Това предизвика т.нар. тотален хемопневмоторакс. При дренирането на гръдната кухина източихме около 500 мл кръв. Освен това, има много кървящи рани по ръцете, тъй като се е опитвала да се предпази от ударите”, обясни д-р Димитров.

Пострадалата дошла в съзнание в неделя. Медикът подчертава, че тя вече говори адекватно, но допуска, че все още не осъзнава напълно какво ѝ се е случило. „Очакваме на следващ етап да се проявят симптоми на т.нар. посттравматичен стресов синдром”, заяви директорът на благоевградската болница.