Напитките, които задръстват бъбреците ни, без дори да подозираме

Трябва да бъдем предпазливи с това, което консумираме ежедневно. Една от напитките или храните, които сме приели за нормални, но които обаче могат да бъдат много вредни за тялото ни, по-специално за бъбреците, са захарните напитки. Въпреки че може да изглежда, че те не причиняват вреда, реалността е, че могат бавно да подкопаят функцията на бъбреците ни. Ето защо трябва да бъдем предпазливи и да ги консумираме с умереност или да ги елиминираме от диетата си.

Защо те увреждат бъбреците?

Този тип напитки не само съдържат газове, които могат да ви накарат да се почувствате зле, но и голям брой съставки, които могат да повлияят директно на функцията на бъбреците.

Една от тях е фосфорната киселина, която се съдържа главно в кола напитките. Тя може да допринесе за образуването на камъни в бъбреците и се свързва с повишен риск от хронично бъбречно заболяване. Те могат да съдържат и фруктозен сироп от царевица. Това е подсладител, който повишава нивата на оксалат в урината, което може да доведе до появата на камъни в бъбреците. Разбира се, известно е, че те съдържат и излишък от захар и натрий. Те предизвикват повишаване на кръвното налягане, което може да бъде една от основните причини за увреждане на кръвоносните съдове в бъбреците.

Кои други напитки са вредни?

Въпреки че безалкохолните напитки могат да бъдат вредни, истината е, че те не са единствените напитки, за които трябва да се притесняваме. Умереността е ключът към консумацията на всеки продукт, храна или напитка.

Някои от тях са енергийните напитки, които имат висока концентрация на оксалати и кофеин. Това може да доведе до образуване на камъни и дехидратация. Промишлените плодови сокове също съдържат големи количества калий и добавени захари, което означава, че бъбреците, които вече страдат от определени медицински проблеми, имат затруднения да филтрират оптимално. Алкохолът и другите спиртни напитки също могат да бъдат вредни за организма, тъй като инхибират антидиуретичния хормон, принуждавайки бъбреците да работят в състояние на дехидратация.

Ако искаме да се опитаме да поддържаме добро и оптимално здраве на бъбреците и общо здраве на организма, експертите обикновено препоръчват да даваме предимство на консумацията на вода пред други напитки и да ограничаваме или умерено да консумираме споменатите по-горе напитки само в много редки и специфични случаи. По този начин ще се грижим за вътрешността си, като оказваме по-положително въздействие, пише „Marca“.