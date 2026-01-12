Напитките, които съсипват кожата ни

Често мислим, че грижата за кожата се свежда само до това, което нанасяме върху лицето си – серуми, маски, хидратанти и луксозни процедури.

Но истината е, че това, което пием ежедневно, може или да направи кожата ни сияйна, или да доведе до появата на пъпки.

Газирани напитки

Тези газирани, цветни напитки са по същество течни захарни бомби.

Дават ти бърз прилив на енергия, но също така причиняват гликация – процес, при който захарните молекули се прикрепват към колагена и еластина, протеините, които поддържат кожата стегната и млада.

Резултатът? Отпусната, безжизнена кожа и преждевременни бръчки.

Пакетирани сокове

Картонената опаковка портокалов сок в хладилника може да изглежда невинна, но повечето пакетирани сокове съдържат повече захар, отколкото истински плод.

Дори тези „без добавена захар“ са пълни с концентрирани плодови екстракти, консерванти и ароматизанти.

Те могат да повишат кръвната ти захар също толкова, колкото безалкохолна напитка, което води до възпаление и разграждане на колагена.

С течение на времето кожата губи естествения си блясък и еластичност.

Алкохол

Уикенд коктейл може да изглежда безобиден, но алкохолът е един от най-бързите начини да лишиш кожата си от влага.

Той е силен диуретик, който дехидратира цялото тяло, правейки кожата безжизнена и лющеща се на следващата сутрин.

С течение на времето честото пиене може също да разшири кръвоносните съдове, което води до зачервяване или спукани капиляри, особено около носа и бузите.

Енергийни напитки

Енергийните напитки може да изглеждат като спасение по време на дълги работни дни или тренировки, но са пълни с кофеин, рафинирана захар и синтетични съставки, които тялото ти (и кожата ти) не харесват.

Високото съдържание на захар повишава нивата на инсулин, което води до възпаление и акне, пише Times of India.

А прекомерният кофеин отново изсушава кожата отвътре.