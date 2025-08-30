Наплив на кандидати за работа в училищата в Пиринско! По 20 души се борят за едно учителско място в начален етап, по 11 за хигиенист

Наплив на кандидати за учители предшества началото на новата учебна 2025/26 г. В редица училища в Благоевград и областта са обявени свободни позиции за педагогически и непедагогически специалисти, а репортер на „Струма“ провери на няколко места какъв е интересът към работните места и има ли глад на кадри. Така например в Националната хуманитарна гимназия търсят учител по математика, като документи са подали 15 души. За обявения половин щат за учител по музика кандидатите са 6-има.

В 5 СУ пък регистрираха 40 заявления за две места за начални учители, едно от които по заместване. До вчера /29.08./ бе срокът за подаване на документи в 8 СУ. От администрацията на учебното заведение уточниха, че документите ще бъдат протоколирани в понеделник, но предварителните изчисления, при това преди да е изтекъл периодът за входиране на заявления, показаха, че за трите щата за начални учители желаещите са към 60, за 1/2 щат за учител по физическо възпитание и спорт – към 20. Също по половин щат има и за ресурсен учител и учител по технологии и предприемачество, като подадените заявления са по 6-7 за позиция. А иначе, докато главният счетоводител на училището коментираше приблизителния брой на кандидатите, дойде млада жена, която подаде документи за учител в ГЦОУД / група за целодневно обучение/ в начален етап. Недостиг на кадри няма и в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Там желаещите да станат възпитатели в общежитието /едно работно място/ са 20, 6-има са кандидатите за 1/2 щат за учител по информационни технологии, 11 за хигиенист. Обявени бяха и 216 часа за учител по испански език. Във връзка с това директорът на ПГСАГ Марияна Митова коментира, че от началото на новата учебна година въвеждат изучаването на испански като втори чужд език. Досега наред с английския като първи чужд език, като втори учениците усвояваха немски, а испанският се изучаваше само в Езиковата и Националната хуманитарна гимназия.

„Въвеждаме испански по желание на учениците. Всички подадени заявления от деветокласниците са именно за този език като втори“, уточни директорът на ПГСАГ и допълни, че интересът към испанския се дължи на факта, че този език набира все по-голяма популярност, а също така немският бил труден на учениците. И тъй като изучаването на испански започва от трите паралелки с деветокласници, то и часовете /два пъти седмично/ са малко, като са доста и под половин норматив. Въпреки това документи са подали 3-ма души, в това число и жена, завърнала се от Испания.

На сайта на Регионалното управление на образованието са обявени десетки работни места по училища и детски градини в Пиринско. Сред позициите са от шофьор на училищен автобус, учители по различни предмети и професионална подготовка, до домакин, готвач, хигиенист…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






